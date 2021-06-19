Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 июня 2021 года № 70-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в пункте 2:

слова "не более 100 человек" заменить словами "не более 50 человек";

дополнить предложением следующего содержания: "Указанное ограничение в части предельной численности участников мероприятий не распространяется на официальные мероприятия, проводимые по решению государственных органов.";

б) абзац седьмой пункта 2.8 изложить в следующей редакции:

"принятие иных мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, в том числе введение сменного режима работы, гибкого графика прибытия на рабочее место (убытия с рабочего места), позволяющих избежать скопления граждан в общественном транспорте и на рабочих местах, с определением сроков выхода на рабочее место, организацией прохода работников (исполнителей) малыми группами в разное время;";

в) абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"осуществить перевод не менее 30 процентов штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая работников из числа граждан в возрасте старше 65 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в перечне заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции (приложение № 2), на дистанционную работу, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов власти, организаций, индивидуальных предпринимателей, работников здравоохранения, а также граждан, определенных решением оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике (при определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции);".

2. Настоящий Указ вступает в силу с 19 июня 2021 г.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







