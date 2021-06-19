В Петербурге усилены коронавирусные ограничения

В Северной столице из-за эпидситуации вводятся новые ограничения, которые коснутся очень многих горожан и гостей города.

Согласно сообщению правительства Санкт-Петербурга, усиливаются меры предосторожности при посещении фан-зон Евро-2020. Число посетителей фан-зоны на Конюшенной площади ("Футбольной деревни") сократят с установленной ранее цифры в 5 тысяч посетителей до 3 тысяч. А на территорию тематического парка в "Юбилейном" будут пускать до тысячи человек.

С понедельника, 21 июня, запрещен доступ посетителей на аттракционы и аквапарки. С этого же дня доступ на конгрессно-выставочные, торжественные и прочие мероприятия, согласованные с Комитетом по промышленным политике, инновациям и торговле и предусматривающие участие более 75 человек, возможен только с отрицательным ПЦР-тестом, который должен быть сделан не ранее чем за три дня до мероприятия. Причем общее число участников мероприятия не должно превышать 500 человек. Если же больше - нужно дополнительное согласование с органами Роспотребнадзора.

Также в срок до 15 августа необходимо обеспечить такой уровень вакцинации от COVID-19 сотрудников исполнительных органов государственной власти, госучреждений, государственных унитарных предприятий города, как сказано в сообщении, "при котором наличие антител к коронавирусной инфекции должно быть у 65 процентов указанных лиц".

А в срок до 22 июня Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле должен утвердить порядок получения организациями или инливидуальными предпринимателями уникального уникального QR-кода, подтверждающего "проведение в отношении не менее 60 процентов работников мероприятий по вакцинации".

Дополнительные ограничительные меры коснулись и знаменитого праздника выпускников школ "Алые паруса". В это время (с 16 часов 25 июня и до 6 часов 26 июня) вводится запрет на работу предприятий общественного питания, розничную торговлю на территории, прилегающей к месту проведения праздника.