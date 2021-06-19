Постановление правительства Санкт-Петербурга от 19 июня 2021 года № 406 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 и мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1.25 и абзаце седьмом пункта 2-37 постановления слово "аквапарков," исключить.

1.2. Дополнить постановление пунктом 2.1.28 следующего содержания:

"2.1.28. Доступ посетителей в аквапарки, на аттракционы, а также их посещение гражданами".

1.3. В абзаце втором пункта 2-5.1 постановления слова "аквапарков, расположенных вне зданий торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров аттракционов," исключить.

1.4. Пункты 2-5.17 и 2-5.20 постановления исключить.

1.5. Дополнить постановление пунктом 2-5.31 следующего содержания:

"2-5.31. Осуществлять деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном при условии актуализации локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной Комитетом по транспорту".

1.6. Абзац четвертый пункта 2-50 постановления дополнить словами ", при наличии у всех посетителей отрицательного результата лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения соответствующего мероприятия".

1.7. Пункт 2-51 постановления дополнить абзацами следующего содержания:

"с 20.06.2021 по 11.07.2021 недопущения одновременного нахождения в зоне болельщиков Чемпионата на Конюшенной площади граждан в количестве более 3 000 человек;

с 20.06.2021 по 11.07.2021 недопущения одновременного нахождения на территории тематического парка футбола на территории спортивного комплекса "Юбилейный" граждан в количестве более 1 000 человек".

1.8. Дополнить постановление пунктами 18-21 - 18-27 следующего содержания:

"18-21. Руководителям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга до 15.08.2021 обеспечить проведение в отношении сотрудников указанных органов и организаций профилактических прививок против коронавирусной инфекции до уровня, обеспечивающего наличие антител к коронавирусной инфекции у 65 процентов указанных лиц.

18-22. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений Санкт-Петербурга и государственных унитарных предприятий Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за выполнение пункта 18-21 постановления.

18-23. Комитету по здравоохранению определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения пункта 18-21 постановления.

18-24. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Санкт-Петербурга:

обеспечить проведение в отношении своих работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), а также студентов (курсантов) мероприятий, направленных на информирование о преимуществах вакцинации от коронавирусной инфекции как наиболее эффективного профилактического мероприятия и стимулирование вакцинации от коронавирусной инфекции;

еженедельно направлять в Комитет по науке и высшей школе сведения о количестве лиц, прошедших вакцинацию против коронавирусной инфекции, с соблюдением требований законодательства о персональных данных, а также сведения об иных мерах, принятых в целях реализации абзаца второго настоящего пункта.

18-25. Комитету по науке и высшей школе во взаимодействии с администрациями районов Санкт-Петербурга и Комитетом по здравоохранению оказать образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Санкт-Петербурга, необходимое содействие в целях реализации пункта 18-23 постановления.

18-26. Комитету по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 22.06.2021 утвердить порядок получения организациями (индивидуальными предпринимателями) уникального QR-кода, подтверждающего проведение в отношении не менее 60 процентов работников (от фактической численности работников) мероприятий по вакцинации от коронавирусной инфекции.

18-27. Комитету по транспорту до 21.06.2021 актуализировать примерную форму стандарта безопасной деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортом, по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу".

2. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" (далее - праздник выпускников):

2.1. С 16.00 25.06.2021 до 06.00 26.06.2021 запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание гражданам услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина, на территории, границы которой определены в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, определенные Организационным комитетом по подготовке и проведению праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса", созданным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.04.2021 № 208 "Об особенностях проведения ежегодного праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса" (далее соответственно -Оргкомитет, постановление № 208), в том числе задействованные в проведении праздника выпускников.

2.2. Комитету по транспорту до 22.06.2021 на основании предложений Оргкомитета определить в пределах территории, указанной в пункте 2.1 постановления, границы территории, на которой вводятся временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге, и график проведения указанных временных ограничения или прекращения движения.

2.3. Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности во взаимодействии с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Главным управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области обеспечить:

2.3.1. Перекрытие для пешеходов участков улично-дорожной сети, перечень и периоды перекрытия которых определены в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению (далее - Прилегающая территория).

2.3.2. Допуск на Прилегающую территорию исключительно организованных групп выпускников, лиц, сопровождающих указанные группы выпускников, лиц, обеспечивающих проведение праздника выпускников, при условии соблюдения следующих требований:

организованные группы выпускников и лица, сопровождающие указанные группы выпускников, допускаются по входным билетам;

представления лицами, сопровождающими организованные группы выпускников, лицами, обеспечивающими проведение праздника выпускников, в том числе добровольцами (волонтерами), документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции, отобранного не ранее чем за три календарных дня до дня проведения праздника выпускников, или документа, подтверждающего наличие антител к коронавирусной инфекции, или сертификата о проведении вакцинации от коронавирусной инфекции;

осуществления контроля температуры тела с помощью бесконтактного термометра при входе на Прилегающую территорию;

использования рамок металлодетектора на входах на Прилегающую территорию.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, проживающих на Прилегающей территории, и иные категории лиц, определенные Оргкомитетом.

2.4. Установить, что выпускники, лица, сопровождающие организованные группы выпускников, лица, обеспечивающие проведение праздника выпускников, в том числе добровольцы (волонтеры), за исключением артистов, участников сценической программы мероприятия, обязаны находиться на Прилегающей территории только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13,03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее - средства индивидуальной защиты органов дыхания).

2.5. Установить, что руководители образовательных организаций Санкт-Петербурга несут персональную ответственность за нахождение выпускников и лиц, сопровождающих выпускников, на Прилегающей территории в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, за обеспечение их доставки на праздник выпускников и обратно, а также за соблюдение выпускниками и лицами, сопровождающими выпускников, иных требований и рекомендаций по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника выпускников.

2.6. Руководителям образовательных организаций Санкт-Петербурга определить лиц, сопровождающих организованные группы выпускников на праздник выпускников, и направить соответствующую информацию в Комитет по образованию, администрации районов Санкт-Петербурга.

2.7. Руководителям организаций (индивидуальным предпринимателям) исключить нахождение на территории организаций, расположенных в границах территории, указанной в пункте 2.1 постановления, в период проведения праздника выпускников сотрудников, за исключением лиц, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).

2.8. Комитету по транспорту на основании предложений Оргкомитета определить участки водных объектов, расположенных в границах Санкт-Петербурга, прилегающих к рабочей акватории праздника выпускников, определенной в соответствии с пунктом 7.2 постановления № 208 (далее - Прилегающая акватория), на которых ограничиваются движение и швартовка судов, за исключением судов и плавучих объектов, обеспечивающих проведение праздника выпускников.

2.9. Комитету по транспорту:

обеспечить взаимодействие с органами государственной власти и организациями в целях закрытия водных путей Санкт-Петербурга для движения судов (за исключением судов и плавучих объектов, обеспечивающих проведение праздника выпускников) в границах Прилегающей акватории в соответствии с графиком, представленным Оргкомитетом, в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.04.2010 №448 "Об утверждении Порядка открытия (закрытия) водных путей Санкт-Петербурга для движения судов";

обеспечить взаимодействие с федеральным бюджетным учреждением "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей", направленное на перекрытие для всех видов водного транспорта (за исключением судов, обеспечивающих проведение праздника выпускников) водных путей в границах Прилегающей акватории в соответствии с графиком, представленным Оргкомитетом.

2.10. Комитету по транспорту обеспечить временные ограничение или прекращение движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.03.2012 № 272 "О порядке осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального значения в Санкт-Петербурге", в соответствии с пунктом 2.2 постановления.

2.11. Комитету по образованию, Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрациям районов Санкт-Петербурга оказать содействие Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности в реализации пункта 2.3 постановления.

2.12. Комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, администрациям районов Санкт-Петербурга обеспечить взаимодействие с субъектами добровольческой (волонтерской) деятельности, направленное на оказание содействия субъектами добровольческой (волонтерской) деятельности в обеспечении проведения праздника выпускников.

2.13. Администрациям районов Санкт-Петербурга, Государственной жилищной инспекции, Жилищному комитету во взаимодействии с управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами, жилищно-строительными кооперативами, которые осуществляют управление многоквартирными домами, собственниками и иными законными владельцами объектов капитального строительства, расположенных в границах территории, указанной в пункте 2.1 постановления, обеспечить принятие мер, направленных на недопущение нахождения физических лиц на крышах указанных объектов с 25.06.2021 по 26.06.2021.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.1 - 1.4 и 1.6. вступающих в силу с 21.06.2021, и пункта 1.5, вступающего в силу с 22.06.2021.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга - руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Пикалёва В.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 № 406





Территория, в границах которой с 16.00 25.06.2021 до 06.00 26.06.2021 запрещается (временно приостанавливается) деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание гражданам услуг, предусматривающих при их оказании (предоставлении) очное присутствие гражданина

От наб. Макарова по оси 1-й линии В.О. и Кадетской линии В.О. до Университетской наб., далее по оси Университетской наб. до Благовещенского моста, далее по оси Благовещенского моста и ул. Труда до Галерной ул., далее по оси Галерной ул. до Вознесенского пр., далее по оси Вознесенского пр. до Адмиралтейского пр., далее по оси Адмиралтейского пр. до Невского пр., далее по оси Невского пр. до нечетной стороны наб. р. Мойки, далее по оси наб. р. Мойки и ул. Пестеля до Гагаринской ул., далее по оси Гагаринской ул. до Шпалерной ул., далее по оси Шпалерной ул. до Потемкинской ул., далее по оси Потемкинской ул. до Воскресенской наб., далее по оси Воскресенской наб. до Литейного моста, далее по оси Литейного моста до Арсенальной наб., далее по оси Арсенальной наб. до ул. Михайлова, далее по оси ул. Михайлова до ул. Комсомола, далее по оси ул. Комсомола до ул. Академика Лебедева, далее по оси ул. Академика Лебедева до Боткинской ул., далее по оси Боткинской ул. до Б. Сампсониевского пр., далее по оси Б. Сампсониевского пр. до Финляндского пр., далее по оси Финляндского пр., Сампсониевского моста и ул. Куйбышева до Кронверкского пр., далее по оси Кронверкского пр. до пр. Добролюбова, далее по оси пр. Добролюбова до Большого пр. П.С., далее по оси Большого пр. П.С. и Тучкова моста до наб. Макарова.





Приложение № 2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 19.06.2021 № 406





Перечень участков улично-дорожной сети и периоды их перекрытия для пешеходов в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия при проведении праздника выпускников петербургских школ "Алые паруса"





1. С 12.00 25.06.2021 до 05.00 26.06.2021:

Троицкий мост;

Петровская наб.;

Петроградская наб. от Петровской наб. до Сампсониевского моста.





2. С 16.00 25.06.2021 до 05.00 26.06.2021:

Дворцовая пл.;

Дворцовый проезд;

Дворцовая наб.;

Дворцовый мост;

Миллионная ул.;

Мошков пер.;

Мраморный пер.;

Аптекарский пер.;

Круглый пер;

наб. р. Мойки от Аптекарского пер. до Невского пр.;

наб. Зимней канавки;

Певческий проезд;

Невский пр. от наб. р. Мойки до Дворцового проезда;

наб. р. Мойки от Гороховой ул. до наб. Лебяжьей канавки;

Казанская ул. от Казанской пл. до Невского пр.;

наб. кан. Грибоедова (нечетная сторона) от Чебоксарского пер. до Невского пр.;

наб. кан. Грибоедова (четная сторона) от Инженерной ул. до Царицынского проезд.;

М. Морская ул. от Кирпичного пер. до Невского пр.;

Б. Морская ул. от Невского пр. до Дворцовой пл.;

Гороховая ул. от наб. р. Мойки до Адмиралтейского пр.;

Вознесенский пр. от М. Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Адмиралтейский пр. от Невского пр. до Исаакиевской пл.;

Адмиралтейская наб. от Дворцового проезда до Сенатской пл.;

Каменноостровский пр. от Куйбышева ул. до Троицкого моста;

Троицкая пл. П.С.;

Мичуринская ул. от Петровской наб. до Мичуринской ул., д.4;

Суворовская пл.;

наб. Лебяжьей канавки;

наб. Кутузова;

Сенатская пл.;

наб.р. Фонтанки от наб. Кутузова до ул. Чайковского;

Гагаринская ул. от наб. Кутузова до Шпалерной ул.;

Кричевский пер.;

Западный проезд Марсова поля.





3. С 20.00 25.06.2021 до 05.00 26.06.2021:

Сенатская пл. от Английской наб. до Адмиралтейского пр.;

Адмиралтейский пр. от Исаакиевской пл.;

Исаакиевская пл. от Адмиралтейского пр. до М. Морская ул.;

Английская наб. от Благовещенского моста до Сенатской пл.;

Университетская наб. от Благовещенского моста до Биржевой пл.;

Биржевая пл.;

наб. Макарова от Биржевой пл. до Биржевой линии;

пл. Академика Лихачева;

Биржевой мост;

Мытнинская наб.;

Зоологический пер.;

Кронверкская наб.





4. С 22.00 25.06.2021 до 05.00 26.06.2021:

Благовещенский мост;

наб.Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линии В.О. до Благовещенского моста;

Тучков мост;

Большой пр. П.С. от Тучкова моста до пр.Добролюбова;

Сампсониевский мост;

Пироговская наб. от Сампсониевского моста до Литейного моста;

Б.Сампсониевский пр. от Пироговской наб. до Клинической ул.;

Литейный мост;

Воскресенская наб. от Литейного моста до Потемкинской ул.







