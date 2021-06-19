Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 14

В Славянском районе Кубани проводится проверка по факту ДТП с участием автобуса, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В результате аварии госпитализация понадобилась уже 14 пассажирам.

По предварительным данным, на 21-м километре автодороги "Славянск - Петровская" произошло столкновение легкового автомобиля Chevrolet с рейсовым автобусом, из-за чего последний перевернулся. Как уточняется, автобус следовал по маршруту "Черный Ерик - Славянск".

Как ранее писала "РГ", информация об инциденте поступила сегодня в 8.10. В автобусе находились 32 человека.