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19.06.2021 07:49
Рубрика: Происшествия

Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму

Из зон подтопления в Крыму, возникших в результате проливных дождей, спасатели эвакуировали 1773 человека, в числе которых 321 ребенок. Такая информация опубликована в субботу на сайте ГУ МЧС РФ по республике.

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Уточняется, что на территории городского округа Керчь эвакуированы 1492 человека, а в городском округе Ялта - 281. Организовано размещение граждан в пяти пунктах временного пребывания. Там сейчас находятся 183 человека, включая 36 детей.

Отмечается, в период с 16 по 18 июня было подтоплено свыше 400 придомовых территорий, а также 18 социально значимых объектов. Сейчас остаются подтопленными 64 домовладения на территории шести муниципальных образований. В ликвидации последствий стихии задействованы более двух тысяч человек и 342 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Республике Крым режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней и подтоплений введен помимо Керчи и Ялты еще в двух муниципалитетах - в Феодосии и Кировском районе. Об этом заявлено на заседании регионального оперативного штаба по ЧС.

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