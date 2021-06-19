В Ялте после разгула стихии начали убирать городские пляжи. Глава городской администрации Янина Павленко выложила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии, показывающие размах бедствия.

На кадрах видно, что во многих местах береговая полоса буквально завалена обломками веток, принесенным селями мусором. В местах, где бурные потоки с набережной и городских улиц впадали в море, напор воды превратил пляжную полосу в овраги, часть пляжей смыло в море. Очевидно, что теперь потребуется срочная подсыпка береговой полосы.

В море смыло урны, кабины для переодевания и другую пляжную инфраструктуру. На фото видно, что Набережная у гостиницы "Ореанда" в самом центре города, превратилась в сплошное месиво из принесенной селем земли.

Коммунальные службы курорта, спасатели и просто активные граждане вышли на расчистку пляжей и городских улиц. Мэр города поблагодарила активистов.

Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня на город обрушился залповый ливень. За это время и последующие сутки на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.