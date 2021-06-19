Новости

Аэрофлот с 25 июня запустит новые рейсы в Турцию 12:33
Француз Тюрпен рассудит сборные России и Дании 12:28
Полиция арестовала 30 человек в Лондоне после матча Англия-Шотландия 12:26
Гинцбург оценил возможность ревакцинации "Спутником Лайт" 12:15
В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело 10:48
Гинцбург рассказал, в каком случае человек точно не заболеет COVID-19 10:39
Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 12:33
Рубрика: Происшествия

Ялтинские пляжи начали расчищать после ливней

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp
Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp

В Ялте после разгула стихии начали убирать городские пляжи. Глава городской администрации Янина Павленко выложила на своей странице в социальной сети Facebook фотографии, показывающие размах бедствия.

Водоснабжение Ялты восстановят к вечеру

На кадрах видно, что во многих местах береговая полоса буквально завалена обломками веток, принесенным селями мусором. В местах, где бурные потоки с набережной и городских улиц впадали в море, напор воды превратил пляжную полосу в овраги, часть пляжей смыло в море. Очевидно, что теперь потребуется срочная подсыпка береговой полосы.

В море смыло урны, кабины для переодевания и другую пляжную инфраструктуру. На фото видно, что Набережная у гостиницы "Ореанда" в самом центре города, превратилась в сплошное месиво из принесенной селем земли.

Коммунальные службы курорта, спасатели и просто активные граждане вышли на расчистку пляжей и городских улиц. Мэр города поблагодарила активистов.

Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp

Напомним, в ночь с 17 на 18 июня на город обрушился залповый ливень. За это время и последующие сутки на город и окрестности выпало 135 миллиметров осадков. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет, с 1922 года.

Фото: Янина Павленко / facebook.com/pavlenkojp
В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотра
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет