В Ялте спасли крокодилов из затопленного подвала

Около 200 животных, включая 100 крокодилов, удалось спасти от наводнения в Ялте. О том, как проходила спасательная операция "РГ" рассказали владельцы крокодиляриума.

Он находится в центральной, исторической части города, буквально в 30 метрах от Набережной. Помещение расположено в подвальной части здания и во время ливня вода стала быстро затапливать залы.

- Мы обратились в МЧС и там очень оперативно отреагировали, прислали нам две помпы, мы начали откачивать воду, - рассказал хозяин зоопарка с рептилиями Виктор Жиленко. - Больших крокодилов мы оставили на месте, потому что их некуда было сажать, а маленьких временно перевезли в алуштинский аквариум.

Спасательная операция продолжается и в эти минуты, в залах остается около 80 сантиметров воды, на откачке работают уже три помпы. Виктор Жиленко сам плавал в полузатопленных залах, чтобы убедиться, что взрослые крокодилы живы и ждут освобождения.

- Никто из животных не пострадал, все же это земноводные существа, там между потолком и водой была воздушная пробка около 20 сантиметров, так что они пережили этот момент, - рассказала супруга владельца крокодиляриума Елена Жиленко. - Маленьких крокодилов мы еще продолжаем отлавливать, для них такая ситуация стрессовая, поэтому они немного агрессивно настроены, но постепенно придут в себя.

Помимо крокодилов в помещении были также вараны и черепахи. Их в первые часы наводнения сотрудники крокодиляриума разобрали по домам.

Напомним, в Ялте продолжает действовать чрезвычайная ситуация, вызванная потопом после залповых ливней, обрушившихся на город и его окрестности за последние двое суток. Сегодня дожди прекратились, но на город уже выпало 135 миллиметров осадков. Стихийного бедствия такого масштаба в Ялте не было почти 100 лет с 1922 года.