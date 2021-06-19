В Краснодарском крае запретят прокат самокатов в парках и на набережных

На Кубани планируется запретить размещение пунктов проката электросамокатов на набережных, в парках и рядом с городскими остановками общественного транспорта, а за нарушение введут штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

По его словам, местные власти внесут изменения в краевое законодательство - проект изменений уже подготовлен. За нарушение грозит штраф физическим лицам четыре тысячи рублей, для должностных лиц (ИП) - 10 тысяч, для юрлиц - 30.

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение скоростного режима электросамокатов. Как уточнил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, как только законопроект поступит в краевой парламент, он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Он добавил, что эта проблема не нова, но особенно остро ощущается в теплое время года, а число самокатов и гироскутеров увеличивается в геометрической прогрессии.

Впрочем, как и количество аварий с их участием. Как ранее писала "РГ", число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200 процентов.

Напомним, в Сочи скорость движения электросамокатов ограничат до 10 км/ч.