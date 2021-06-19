В Краснодарском крае запретят прокат самокатов в парках и на набережных

Новости

В Германии в мусорном контейнере нашли уникальные картины 17-го века 12:01
Клуб "Gazgolder" могут закрыть за нарушения мер против COVID-19 11:55
Оперштаб: В Москве выявлено 9120 новых случаев COVID-19 11:55
В правительстве Кузбасса опровергли гибель 9 человек при крушении L-410 11:53
Зарплату инвалидов в интернатах не будут учитывать при расчете их дохода 11:27
На шахте в Кемеровской области погиб горняк, возбуждено уголовное дело 11:18
Захарова назвала власти Украины мазохистами из-за позиции по Крыму 11:13
С 2022 года отменят экспортные квоты на хвойную древесину 11:00
В Тверской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 10:56
По факту авиакатастрофы в Кузбассе возбуждено уголовное дело 10:48
Гинцбург рассказал, в каком случае человек точно не заболеет COVID-19 10:39
Ибрахим Раиси стал новым президентом Ирана 10:21
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Нижегородской области 10:17
Греция продлила разрешение на въезд россиян до 26 июня 10:06
Доля просроченных долгов по кредитным картам россиян выросла до 8,4% 09:15
Следственный комитет раскрыл подробности падения самолета в Кузбассе 09:03
Губернатор Кемеровской области прокомментировал авиакатастрофу в Танае 08:48
Роспотребнадзор напомнил как действовать, если в семье есть больной COVID-19 08:33
"Монреаль" повел в полуфинальной серии Кубка Стэнли против "Вегаса" 08:20
В Кемеровской области аварийно сел самолет с пассажирами, есть погибшие 07:54
В Кемеровской области четыре человека погибли при крушении самолета 07:50
Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму 07:49
Аргентина обыграла Уругвай на Кубке Америки 07:43
Власти США: Индийский штамм может стать преобладающим в стране 06:55
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров 06:09
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
19.06.2021 11:11
Рубрика: Власть

В Краснодарском крае запретят прокат самокатов в парках и на набережных

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани планируется запретить размещение пунктов проката электросамокатов на набережных, в парках и рядом с городскими остановками общественного транспорта, а за нарушение введут штрафы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мошенники нашли способ обмана любителей электросамокатов

По его словам, местные власти внесут изменения в краевое законодательство - проект изменений уже подготовлен. За нарушение грозит штраф физическим лицам четыре тысячи рублей, для должностных лиц (ИП) - 10 тысяч, для юрлиц - 30.

Кроме того, необходимо обеспечить соблюдение скоростного режима электросамокатов. Как уточнил председатель Законодательного собрания Юрий Бурлачко, как только законопроект поступит в краевой парламент, он будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Он добавил, что эта проблема не нова, но особенно остро ощущается в теплое время года, а число самокатов и гироскутеров увеличивается в геометрической прогрессии.

Впрочем, как и количество аварий с их участием. Как ранее писала "РГ", число ДТП с электросамокатами в России выросло почти на 200 процентов.

Напомним, в Сочи скорость движения электросамокатов ограничат до 10 км/ч.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Ежедневник Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Гинцбург: Вакцинация "Спутником V" не грозит бесплодием в будущем
Депздрав Москвы: Новые правила оказания плановой медпомощи введены на месяц
В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров
Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет