Россиянам посоветовали подавать иски к застройщику при слабой шумоизоляции

Граждане вправе подавать иск к застройщикам, если в квартирах в новостройках оказалась слишком хорошая - то есть ужасная - слышимость. Как пояснил "РГ" почетный адвокат России Никита Филиппов, можно потребовать от застройщиков устранить нарушения. Также он рекомендовал использовать специальные приложения на смартфонах, которые помогут не только зафиксировать соседский шум, но и определить его уровень.

Сегодня многие застройщики строят с "картонными" стенами: в новых домах слышимость слишком хорошая: слышно, как соседи чайной ложечкой сахар в чае размешивают. Не нарушают ли застройщики норм? Можно ли привлечь застройщиков при слишком хорошей слышимости?

Никита Филиппов: Застройщиков можно привлечь к ответу в рамках ненадлежащего исполнения договорных обязательств.

Законом предусмотрены стандарты и нормы в отношении качества строительства, при несоблюдении которых можно потребовать исправить нарушения, возместить затраты на их устранение или отказаться от покупки.

Сейчас в Госдуме обсуждается законопроект, повышающий защиту граждан от соседского шума. Например, жильцов обяжут предупреждать соседей о начале ремонтных работ. Как относитесь к проекту? Что в нем на ваш взгляд самое важное?

Никита Филиппов: Поднятые в законопроекте вопросы, безусловно, заслуживают самого пристального внимания. Проблема "шумного соседа" крайне актуальна в нашей стране, практически каждый городской житель так или иначе сталкивался с ней в своей жизни.

В последнее время даже появился соответствующий термин "звуковой терроризм". Более того, поскольку эта проблема очень редко имеет адекватное правовое решение, предложение её урегулировать представляется своевременным. Другой вопрос заключается в том, насколько законопроект позволит достичь поставленной цели.

Что сегодня делать, если сосед делает ремонт в неурочное время?

Никита Филиппов: Я бы рекомендовал для начала попробовать разрешить вопрос по-соседски. Если же сосед на контакт не идет, то для защиты своих прав можно пожаловаться участковому, написать жалобу в Мосжилинспекцию, Мосжилинспекцию также можно попросить проверить законность проведения ремонта.

Как сейчас решается проблема защиты тишины?

Никита Филиппов: Сейчас законодательство уже предусматривает те или иные меры воздействия на нарушителей покоя.

Например, в случаях систематического нарушения прав и интересов соседей, бесхозяйного обращения с жильем, использования его не в соответствии с назначением законом предусмотрено право органов местного самоуправления после предупреждения и требования об устранении недостатков обратиться в суд с иском о продаже квартиры нарушителя с торгов, лишая его тем самым права на жилье.

Но на практике этот механизм практически не работает, поскольку суды в абсолютном большинстве не считают допускаемые нарушения достаточным аргументом для применения такой исключительной меры как лишение права собственности на жилье.

По этим причинам основным способом воздействия на нарушителей остается подача жалоб в полицию, администрацию или прокуратуру. К жалобе важно приобщить аудио или видеозаписи нарушений, поскольку для возбуждения административного производства компетентным органам необходимо провести проверку факта допущенного нарушения, а без доказательств сделать это крайне проблематично. Чем больше соседей присоединится к жалобе, тем весомее она будет и больше позволит надеяться на положительный результат.

С какими трудностями сталкиваются граждане в борьбе за право на тишину?

Никита Филиппов: Можно обозначить следующие проблемы. Во-первых, трудности возникают с фиксацией нарушений, которые носят периодический характер.

Во-вторых, зачастую установить нарушения можно только с помощью экспертиз, проводимых компетентными лицами, которые в свою очередь не имеют возможности прибыть на место по первому требованию.

Хотя сейчас на помощь могут прийти соответствующие приложения для смартфонов, которые не только зафиксируют шум, но и помогут определить его уровень. Действующие санитарные нормы предусматривают максимальный уровень шума до 55 децибел днем и 45 ночью.

Кроме того, для привлечения к ответственности нарушителя необходимо установить его личность, что в случае с арендаторами квартир в большинстве случаев также является проблемой.

Кстати, по крайней мере эту проблему законопроект всё же решает. Он предусматривает, что именно собственники помещений несут обязанность по соблюдению тишины в ночное время, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований, недопущению нарушения иных прав соседей.

Эта обязанность возлагается на них не только в том случае, если шумят арендаторы, но и даже его гости. Учитывая наличие Единого реестра недвижимости, определить собственника любого помещения довольно просто - достаточно знать точный адрес.

Когда нельзя шуметь в квартире?

Никита Филиппов: Время, в которое не разрешается шуметь, определяется в каждом регионе отдельно. Например, жителям Москвы не разрешено шуметь с 21:00 до 08:00 часов в будни и с 22:00 до 10:00 часов в выходные и праздничные дни, а жителям Санкт-Петербурга с 22:00 до 08:00 часов в будние дни и с 22:00 до 12:00 часов в выходные.

Рассматриваемый законопроект также предполагает, что время тишины будет также регулироваться нормативными актами субъектов РФ.

Важно отметить, что законопроектом предусмотрено, что не будет являться нарушением тишины плач ребенка, звук воды в инженерных системах, звук шагов при обычной ходьбе и другие. Такие исключения призваны устранить абсурдные жалобы на шум, вызванный обычной жизнедеятельностью соседа. Особенно это актуально для многоквартирных домов, где застройщики использовали некачественные материалы, что повлекло хорошую слышимость.

Как могут наказать за шум в квартире?

Никита Филиппов: За нарушение тишины предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, размер которого определяется в каждом регионе отдельно. Нарушителям-юридическим лицам может грозить также запрет осуществлять шумную деятельность на определенный период.

Законопроект предполагает, что ответственность за нарушение будет установлена федеральным законодательством, но конкретных положений о размерах штрафов законопроект не предусматривает. Это связано с тем, что изменения в Кодекс об административных правонарушениях должны вноситься отдельными федеральными законами.

Могут ли в случае принятия закона выселить хозяина за постоянный шум от арендаторов?

Никита Филиппов: Законопроект в этой части новых правил не устанавливает. Законопроект в целом не содержит каких-то принципиальных изменений, по крайней мере в редакции, которая была внесена его авторами. И это один из его основных недостатков. Но есть надежда, что в рамках доработки законопроекта его положения будут более полным образом отвечать чаяниям граждан, уставших от шума.

Поможет ли мера бизнесу - различным магазинам и "наливайкам" в домах - так как каждый будет отвечать за себя лично и не будет тотальных запретов?

Никита Филиппов: Проблема "наливаек" в многоквартирных домах кардинально разрешена в прошлом году. Их просто запретили, оставив заведения с площадью зала обслуживания 20 метров и более.

Тем не менее, законопроект, возможно, разрешит проблему шумных посетителей и других заведений. Поскольку чаще всего они располагаются на первых этажах многоквартирных домов, то за нарушение порядка шумными посетителями можно будет попробовать привлечь к ответственности сами магазины.

Помогут ли предлагаемые нормы питерцам и жителям Патриарших прудов, страдающим от шума вокруг точек общепита?

Никита Филиппов: На мой взгляд, хуже от законопроекта им не будет, а вот вопрос - поможет ли он им - актуален. Это связано с тем, что законопроект прямо не затрагивает проблему шума от отдельно стоящих зданий, в которых, например, расположены рестораны. Будем надеяться, что в этой части он также будет доработан.