Шойгу пообещал оправдать доверие за возможность представлять ЕР на выборах

Министр обороны Сергей Шойгу, выступая на съезде партии "Единая Россия", пообещал сделать все, чтобы оправдать доверие однопартийцев.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин предложил включить в первую пятерку кандидатов списка "Единой России" на выборы в Госдуму министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача московской ГКБ №40 "Коммунарка" Дениса Проценко, руководителя образовательного центра "Сириус" и сопредседателя центрального штаба ОНФ Елену Шмелеву и уполномоченною при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову.

"Если вы поддержите, то мы постараемся сделать все, чтобы доверие оправдать", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что после выборов жизнь не останавливается.

"Будет следующий этап. Мы не подведем", - сказал министр обороны.