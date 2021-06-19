В Минтруде рассказали, можно ли уволить за отказ от вакцинации

Увольнять за отказ от вакцинации никто не будет. Об этом 19 июня заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации", - сказал он в интервью "Интерфакс".

По словам министра, работодатели должны информировать работников о необходимости сделать прививку от коронавируса, а не увольнять их. Он также подчеркнул, что вакцинация остается актуальной в сферах, где гражданам приходится много контактировать с другими людьми. При этом регионы должны самостоятельно определять такие профессии. Также они сегодня на свое усмотрение вводят обязательный удаленный режим занятости для некоторых категорий работников.

"Сегодня эти правила определяются каждым регионом отдельно", - подытожил Котяков.

Между тем, из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом в ряде регионов введена обязательная вакцинация, в частности в Москве - для работающих в сфере услуг.