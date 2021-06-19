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19.06.2021 18:50
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, можно ли уволить за отказ от вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Увольнять за отказ от вакцинации никто не будет. Об этом 19 июня заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации", - сказал он в интервью "Интерфакс".

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
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По словам министра, работодатели должны информировать работников о необходимости сделать прививку от коронавируса, а не увольнять их. Он также подчеркнул, что вакцинация остается актуальной в сферах, где гражданам приходится много контактировать с другими людьми. При этом регионы должны самостоятельно определять такие профессии. Также они сегодня на свое усмотрение вводят обязательный удаленный режим занятости для некоторых категорий работников.

"Сегодня эти правила определяются каждым регионом отдельно", - подытожил Котяков.

Между тем, из-за осложнения ситуации по заболеваемости коронавирусом в ряде регионов введена обязательная вакцинация, в частности в Москве - для работающих в сфере услуг.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Вакцинация от коронавируса Трудовое законодательство

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