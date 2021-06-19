В России резко выросло число фейковых сайтов для прохождения техосмотров

В мае-июне этого года произошел всплеск атак мошенников на автомобилистов. За этот период в интернете было зарегистрировано в пять раз больше ресурсов для оформления диагностической карты онлайн, чем в предыдущие месяцы.

Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на данные InfoSecurity a Softline Company. Уточняется, что за этот период зарегистрировано более 500 доменных имен со словом "техосмотр". Из них 90 процентов - это сайты, где предлагается получить диагностическую карту без визита на станцию техобслуживания.

По словам гендиректора компании InfoSecurity a Softline Company Кирилла Солодовникова, автолюбитель, желающий заочно пройти техосмотр, потеряет деньги и в лучшем случае получит фейковую диагностическую карту, либо не получит ничего. При этом он предоставит множество данных о себе и об автомобиле. Эта информация может быть использована злоумышленниками или продана на черном рынке. Солодовников считает, что активизация мошенников связана с тем, что в августе прохождение техосмотра будет необязательным для получения полиса ОСАГО. И сейчас аферисты пытаются собрать "последний урожай".

Российский союз автостраховщиков активно отслеживает появление объявлений о продаже фейковых диагностических карт и поддельных полисов ОСАГО, сообщая о них в прокуратуру. Заместитель исполнительного директора организации Сергей Ефремов отметил, что продажа поддельных диагностических карт - это вид мошенничества, который провоцируют сами автовладельцы, которые не желают проходить процедуру легально.