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19.06.2021 20:00
Рубрика: Легковые авто

В России впервые заметили китайского "убийцу" Kia Sorento

Текст: Андрей Полухин
Фото: "Китайские автомобили" Фото: "Китайские автомобили"
Фото: "Китайские автомобили"

Новый кроссовер Changan Uni-K впервые заметили в России. Машину темно-серого цвета, которую провезли на платформе эвакуатора по МКАДу, сфотографировал один из читателей сайта "Китайские автомобили".

Фото: Пресс-служба Hyundai
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Uni - это новое семейство кроссовер в линейке Changan. Компактный Uni-T и более крупный Uni-K получили футуристичный дизайн, солидное оснащение и продвинутые опции, включая системы автопилотирования. И судя по всему, "старший" из двух автомобилей близок к тому, чтобы появиться на российском рынке.

Размеры машины - 4865 x 1948 x 1700 мм при колесной базе 2890 мм. И не напрасно ее уже сравнивают с Kia Sorento. В Китае Changan Uni-K будет даже мощнее - у него 2-литровый турбодвигатель Blue Whale, способный выдавать 232 л.с. в паре с классическим "автоматом" Aisin 8AT. Привод - передний и полный.

Уже в "базе" у модели есть системы помощи водителю, память сидений, обогрев и вентиляция кресел переднего ряда, управление жестами, 14 динамиков аудиосистемы и много других опций. При этом "китаец" обещает стать дешевле - на родине цены на него укладываются в диапазон от 1,7 до 2,1 млн рублей. Однако каким кроссовер доберется до России и по какой стоимости - пока неизвестно.

На данный момент Changan торгует в РФ тремя моделями в сегменте SUV - CS35 Plus, CS55 и CS75 FL.

#Changan