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19.06.2021 18:52
Рубрика: Власть

Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе журналистов оценил федеральную часть списка "Единой России", которая была представлена на XX съезде партии.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Выступление Путина на съезде "Единой России". Главное

Как сообщала "РГ", президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде, предложил включить в федеральную часть списка кандидатов от ЕР министра обороны Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

"Это люди, которые хорошо известны среди тех, с кем работают - в сферах образования, здравоохранения, в областях, связанных с материнством, детством, - прокомментировал Володин. - Главное, что они хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития".

В частности, Анна Кузнецова, по его оценке, "была убедительна в своих предложениях, когда говорила о поддержке многодетных".

"Что касается Елены Шмелевой, она себя посвятила сфере образования. Ее предложения были очень профессиональны, - добавил спикер. - Они несли в себе инновации. Предложения, которые будут развивать отрасль".

Володин, кроме того, назвал несомненным профессионализм главного врача Коммунарки. Денис Проценко, напомнил он, показал в самое тяжелое время пандемии.

Председатель ГД считает, что их участие в выборах пойдет на пользу ЕР.

"Каждый из них знает хорошо то направление, за которое отвечает, президент это подчеркнул", - напомнил Володин.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Говоря о Сергее Шойгу, Володин отметил, что тот занимался и продолжает заниматься крайне важными для страны вопросами - это оказание помощи людям, решение вопросов в сложных ситуациях, а затем и в сфере обороны. Кроме того, он активно участвовал в выборных кампаниях и хорошо знает регионы.

"Поэтому его участие было встречено аплодисментами", - добавил Володин.

"Вы видите, насколько важной является международная повестка, - продолжил Володин, перейдя к еще одному члену федеральной пятерки, Сергею Лаврову. - Его участие в выборах крайне необходимо, потому что партия должна сформулировать перед собой задачи, которые будем решать в будущем. И участие Лаврова как политика с именем, доверием, человека, который делает все для того, чтобы защищать интересы нашей страны, представлять ее, будет однозначно добавлять партии".

Подводя итоги, спикер назвал очевидным, что предложенная президентом пятерка "сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы".

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