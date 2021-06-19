Володин оценил федеральную часть списка кандидатов от ЕР в Госдуму

Председатель Госдумы Вячеслав Володин по просьбе журналистов оценил федеральную часть списка "Единой России", которая была представлена на XX съезде партии.

Как сообщала "РГ", президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде, предложил включить в федеральную часть списка кандидатов от ЕР министра обороны Сергея Шойгу, главы МИД Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

"Это люди, которые хорошо известны среди тех, с кем работают - в сферах образования, здравоохранения, в областях, связанных с материнством, детством, - прокомментировал Володин. - Главное, что они хорошо знают проблемы той сферы, которая требует развития".

В частности, Анна Кузнецова, по его оценке, "была убедительна в своих предложениях, когда говорила о поддержке многодетных".

"Что касается Елены Шмелевой, она себя посвятила сфере образования. Ее предложения были очень профессиональны, - добавил спикер. - Они несли в себе инновации. Предложения, которые будут развивать отрасль".

Володин, кроме того, назвал несомненным профессионализм главного врача Коммунарки. Денис Проценко, напомнил он, показал в самое тяжелое время пандемии.

Председатель ГД считает, что их участие в выборах пойдет на пользу ЕР.

"Каждый из них знает хорошо то направление, за которое отвечает, президент это подчеркнул", - напомнил Володин.

Говоря о Сергее Шойгу, Володин отметил, что тот занимался и продолжает заниматься крайне важными для страны вопросами - это оказание помощи людям, решение вопросов в сложных ситуациях, а затем и в сфере обороны. Кроме того, он активно участвовал в выборных кампаниях и хорошо знает регионы.

"Поэтому его участие было встречено аплодисментами", - добавил Володин.

"Вы видите, насколько важной является международная повестка, - продолжил Володин, перейдя к еще одному члену федеральной пятерки, Сергею Лаврову. - Его участие в выборах крайне необходимо, потому что партия должна сформулировать перед собой задачи, которые будем решать в будущем. И участие Лаврова как политика с именем, доверием, человека, который делает все для того, чтобы защищать интересы нашей страны, представлять ее, будет однозначно добавлять партии".

Подводя итоги, спикер назвал очевидным, что предложенная президентом пятерка "сочетает в себе и доверие, и профессионализм в каждой сфере, и умение решать вопросы".