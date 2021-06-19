Захарова прокомментировала заявление Макрона и Меркель словами из песни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заочно ответила президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру Германии Ангеле Меркель словами из песни, звучащей в кинофильме "Звуки музыки" режиссера Роберта Уайза. Так дипломат отреагировала на их заявление о том, что Европа и США должны вести диалог с Россией, несмотря на сложности, а ЕС стоит выработать общие правила в отношениях с Москвой.

Как написала Захарова в своем Telegram-канале, когда она разглядывает это ЕС-овское аббатство невинности, то вспоминает песню "Мария" из своего любимого фильма "Звуки музыки". Там есть строки: "И как же нам решить проблему с Марией? А как поймать облако и удержать внизу?". Представитель МИД опубликовала видео с песней из фильма и ссылку на перевод.

Ранее дипломат прокомментировала новую стратегию ЕС в отношении России. Эта стратегия, которую подготовил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, будет основана на трех принципах: отталкивать, сдерживать и взаимодействовать. По словам Захаровой, у людей, которые придумали такую концепцию, явно проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий над креативным мировосприятием.