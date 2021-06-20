Британские ученые нашли средство для быстрого лечения коронавируса

Использование будесонида - препарата, который применяют для лечения астмы и хронической обструктивной болезни легких, помогает быстрее вылечиться от коронавируса, сообщили ученые Оксфордского университета.

Исследование показало, что использование ингалятора от астмы может сократить время выздоровления в среднем на три дня. Сейчас британское Министерство здравоохранения собирает данные об этой методике лечения, после чего будут даны рекомендации.

Как передает The Telegraph, пока врачи планируют использовать будесонид индивидуально, подбирая лечение для каждого пациента. Авторы исследования считают это открытие важным для победы над пандемией.

Ранее эпидемиолог назвала самый эффективный способ, способный остановить распространение новых штаммов коронавируса.