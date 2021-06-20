Эпидемиолог рассказала, как спастись от новых штаммов COVID-19

Вакцинация - единственный эффективный способ замедлить распространение новых штаммов коронавируса, считает руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

Она рассказала в эфире телеканала "Россия-1", что вирус будет распространяться еще быстрее, до тех пор, пока количество людей с антителами остается на низком уровне. При этом "единственное нормальное спасение" - привить достаточное количество населения, чтобы у новых штаммов не было возможности быстро распространяться.

В России зарегистрированы четыре вакцины, одна из которых является однокомпонентной, а остальные - двухкомпонентные. Поставить прививку можно бесплатно во всех регионах страны.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов COVID-19.