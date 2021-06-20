Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против разных штаммов вируса

Российский препарат "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса. Об этом заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".

"Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная с британского и кончая, соответственно, штаммом "дельта", индийским штаммом", - уточнил он.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: "Спутник V" и "Спутник Лайт" (разработчик - Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ), "ЭпиВакКорона" (новосибирский центр "Вектор") и "КовиВак" (Центр имени Чумакова).