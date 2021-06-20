Экономист раскрыл хитрые уловки для повышения продаж в магазинах

Реклама - это двигатель торговли, а ключевой принцип рекламы - убедить потребителя в необходимости приобретения товара. При этом главное - создать у клиента иллюзию выгодного приобретения.

"Перед праздниками магазины часто специально повышают цены, а потом начинают изображать акции и якобы сбрасывают цены - возвращают на допраздничный уровень под яркой рекламой скидок 20-30 процентов", - рассказал в эфире радио Sputnik кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Любая акция в магазине, по мнению эксперта, это повод задуматься и отнестись к товару с особым вниманием. Особенно, когда речь идет о продуктах питания. Чаще всего таким способом пытаются реализовать товары с предельным сроком хранения.

Следует помнить: в супермаркетах ничего бесплатного не бывает и покупатель платит за все - даже если за покупку дают бесплатный подарок. Причем в виде "бесплатного" сувенира предлагается, что-то неликвидное, то есть то, что нельзя продать никаким другим образом.

Кстати

Для воздействия на поведение потребителя используются пять основных физиологических каналов регистрации человеком окружающего мира: зрение (дизайн товара), обоняние (аромат в магазине), слух (музыка в кафе), вкус (бесплатная дегустация) и осязание (тактильные ощущения). Доктор социологических наук Дмитрий Иванов считает, что подобные приемы торговли опасны для психики, так как "личность постепенно трансформируется и все больше становится похожа на ту модель, которую сконструировали маркетологи для продвижения своего продукта".