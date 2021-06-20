Израиль с 1 июля начнет принимать вакцинированных туристов

С 1 июля власти Израиля планируют разрешить въезд в страну иностранным туристам, привитым от коронавируса. Об этом сообщила министр внутренних дел Айелет Шакед.

Вакцинированные туристы смогут посещать Израиль, но в частном порядке, а не в составе групп. Позже, как передает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Израиля, цитирующего слова Шакед, будет опубликован список стран, гражданам которых разрешат въезд. Также будет определен список вакцин.

В Израиле население вакцинируют препаратом американской компании Pfizer. По последним данным, привиты уже 55% от общего населения страны.

Ране стало известно, что власти Таиланда планируют разрешить туристам приезжать на остров Пхукет. При этом можно будет останавливаться только в определенных отелях и проходить карантин при желании поехать в другой регион страны.