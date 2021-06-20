Какие запчасти можно, а какие нельзя приобретать на авторазборках

Желание сэкономить на запчастях объяснимо и даже естественно, но если вы решили приобретать для вашей "ласточки" детали на так называемых авторазборках, то логично следовать определенным правилам. В противном случае машине будет не польза, а почти наверняка - вред.

В первую очередь на авторазборках имеет смысл покупать детали кузова от относительно свежих машин, побывавших в ДТП, или от выкупленных владельцами точки "небитых автомобилей".

Речь идет прежде всего об элементах кузова (крыльях, крыше, дверях, оптике), а также интерьера (стекла, элементы внутренней панели, бортовые гаджеты, сиденья и т.п.). Интересный лайфхак - если есть возможность не удалять с подменной двери или другого элемента кузова родную краску, сделайте именно так. Такая деталь будет ржаветь меньше и дольше, чем подменная запчасть с вторичного рынка.

Что касается стекол, на "вторичке" можно смело брать боковые стекла, но остерегаться покупки подержанной "лобовухи". Дело в том, что если эта деталь снимается не с новой машины, здесь может быть много явных и скрытых дефектов, как сколов, микротрещин, затиров.

Колесные диски имеет смысл приобретать только там, где есть шиномонтаж и можно сразу отбраковать кривые или с трещинами. В случае же с оптикой единого рецепта нет. Все сильно зависит от модели, состояния и особенностей установки. Нередко дешевле и надежнее будет купить нефирменный аналог в специализированном магазине.

Особая статья бизнеса авторазборок - продажа не сработавших подушек безопасности. Покупать такие "эйрбеги" вопреки распространенному мнению стоит, в том числе потому, что оригинальные и неоригинальные новые детали обойдутся многократно дороже.

Как бы то ни было, нужно будет убедиться, что деталь, которую вы устанавливаете, целая, а не восстановленная. В противном случае система, напрямую завязанная на безопасность, вряд ли будет работать адекватно.

Что касается элементов подвески, здесь к покупке деталей с "вторички" нужно подходить с большой осторожностью. Такие элементы, как балки мостов, рычаги подвески, различные крепежи нужно подвергнуть тщательной инспекции.

Точно следует отказаться от покупки на авторазборке разнообразных опор, ремней, подшипников, амортизаторов и других элементов ходовой части. Дело в том, что от их состояния будет напрямую зависеть безопасность управления автомобилем. Исключение - когда донором становится почти новый автомобиль.

Покупка крупных узлов и агрегатов (двигателей, коробок передач, раздаточных коробок), а также упругих элементов подвески (пружин, амортизаторов, пневмостоек) связана с большим риском. Чтобы ни говорили продавцы такого товара, его качество, пробег и возраст проверить досконально вряд ли получится.

Тем не менее, нередко риск оправдан. Ведь технически сложные агрегаты, например турбонаддув, двигатель в сборе, коробки передач и т.д. новыми обойдутся многократно дороже. Между тем, многие авторазборки предлагают гарантию на такие запчасти. Поэтому придется положиться на собственные знания или опыт друзей и... принять непростое решение. Для справки - если деталь окажется негодной, деньги за нее вероятнее всего вернут (закон о правах потребителя никто не отменял), но затраты на демонтаж и установку почти наверняка никто не возместит.

А теперь о том, какие запчасти на "вторичке" приобретать точно не рекомендуется. Это прежде всего элементы рулевого управления и тормозной системы. При этом соблазн приобрести, к примеру, не новую рулевую рейку велик, поскольку новая деталь выйдет очень недешево.

Но от состояния рулевого привода и элементов системы торможения напрямую зависит ваша безопасность, так что рисковать и экономить здесь не стоит. Ошибкой будет покупка также подержанных стеклоочистителей, фильтров, свечей, ремней ГРМ, сальников, прокладок, подшипников и прочих расходников. Объяснение очевидно - установка изношенных расходников может повредить основным агрегатам, а сама деталь выйти из строя в любой момент.