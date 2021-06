В Зале им. Чайковского прозвучат "Истории с оркестром", в Дворце гимнастики родится союз музыки и спорта, в зале "Зарядье" засверкает звезда проекта "Голос", а в Доме архитектора дадут жару оркестр волынщиков и ансамбль ирландского танца.

Кто играет: Государственный академический симфонический оркестр России под управлением Владимира Юровского, солисты Александр Рамм, Надежда Гулицкая. При участии балета Большого театра России и театра "Кремлёвский балет".

Что играет: Р. Штраус - "Мюнхен", Н. Мясковский - Концерт для виолончели с оркестром, С. Прокофьев - Симфония № 5, Й. Гайдн - "Детская симфония", Л. Моцарт - "Катание на санях", С. Прокофьев - "Летний день", Г. Малер - Симфония № 4, Б. Дин - Пасторальная симфония, Ж.-Ф. РЕБЕЛЬ - "Стихии", Л. ван Бетховен - Симфония № 6 ("Пасторальная").

Почему идти: Цикл Владимира Юровского "Истории с оркестром" дает возможность не только услышать небанально составленные программы, но и узнать о них массу интересного от одного из лучших дирижеров современности. 27 июня мы услышим странноватое сочинение однофамильца короля венского вальса Штрауса, отмеченный печатью высочайшей духовности концерт Мясковского и лукаво-грациозную симфонию Прокофьева. 28 июня прозвучат три детских "звукоизобразительных" произведения - Гайдна, Моцарта-младшего и Прокофьева, а затем - для контраста? - симфония сумрачного венца Малера.30 июня по соседству с Пасторальной симфонией Бетховена окажутся барочная сюита Жан-Фери Ребеля и опус Бретта Дина с применением электроники. Каждый из трех концертов - именины сердца для любознательного меломана.

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 27, 28, 30 июня; 1 000 - 5 000 руб.

Фото: ООО "Подмосковные вечера"

Кто играет: Дина и Арина Аверины, Мария Гулегина, Нажмиддин Мавлянов, Александр Коган, симфонический оркестр под управлением Михаила Шехтмана.

Что играет: Гала-представление с участием мировых звезд оперы и спорта.

Почему идти: Эффектное шоу - выступление прославленных гимнасток под аккомпанемент звезд оперной сцены состоится в московском Дворце гимнастики. Спортивную часть шоу на высшем уровне обеспечат многократные чемпионки мира и Европы Лала Крамаренко, Дина и Арина Аверины. За музыкальную составляющую отвечают выдающаяся оперная певица, "русское сопрано с вердиевской музыкой в крови" Мария Гулегина, один наших лучших теноров, солист МАМТ Нажмиддин Мавлянов и лауреат премий "Золотой граммофон" Александр Коган. Этот гармоничный союз музыки и спорта - первый в череде шоу, которые планируется проводить во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Где, когда, сколько: Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой; 24 июня; 1 000 - 8 000 руб.

Фото: "Русконцерт"

Кто играет: Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского (дирижер Денис Лотоев).

Что играет: М. Равель - Болеро, Вальс, К. Сен-Санс - Болеро, Л. Минкус - фрагменты из балета "Дон Кихот", Ж. Бизе - фрагменты из оперы "Кармен", Э.Григ - "Танец Анитры" из сюиты "Пер Гюнт".

Почему идти: Мало кто устоит перед гипнотическим ритмом "Болеро" Равеля, грациозным обаянием "Болеро" Сен-Санса, колоритным изяществом "Дон Кихота" Минкуса, ослепительной страстью "Кармен" Бизе и пленительным очарованием "Танца Анитры" Грига. Сказать, что в программе этого концерта сплошь классические хиты - значит, ничего не сказать. Большой симфонический оркестр им. Чайковского, известный в первую очередь исполнением монументальных опусов, на этот раз продемонстрирует свое мастерство в более легком (но не более простом!) репертуаре.

Где, когда, сколько: Большой зал консерватории; 24 июня; 500 - 3 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Государственная академическая симфоническая капелла России (дирижер Валерий Полянский), солист Алексей Володин.

Что играет: Д. Шостакович - Симфония №3, С. Рахманинов - Концерт №3 для фортепиано с оркестром.

Почему идти: Подзаголовок, данный Шостаковичем симфонии №3 - "Первомайская" - не означает, что музыка тут сугубо праздничная. Пафосные марши, но также и лирические метания, и даже мрачные, зловещие эпизоды - Шостаковича ни с кем не перепутаешь. Как, впрочем, и Рахманинова - его Третий фортепианный концерт не уступает по монументальности Второму, однако солист здесь не соревнуется с оркестром, а безраздельно властвует над ним. Идеальная роль для Алексея Володина - пианиста-мыслителя, в исполнительском стиле которого ярко выражено волевое начало.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 25 июня; 700 - 2 500 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Мариам Мерабова и группа MIRAIF.

Что играет: Джаз, фанк, эстрада.

Почему идти: Талант Мариам Мерабовой давно оценили по достоинству музыкальные критики, коллеги и, разумеется, публика. Одна из самых ярких конкурсанток телепроекта "Голос", многократная участница крупнейших фестивалей, выступавшая с такими звездами мировой джазовой сцены, как Эрик Мариенталь, Риччи Коул и Кевин Махогани, единственная из наших певиц, по мнению гитариста Queen Брайана Мэя, кому оказалась по силам партия Killer Queen в мюзикле We Will Rock You, - неподражаемая Мариам Мерабова выступит в зале "Зарядье". Новая программа певицы, где джаз соседствует с блюзом, а эстрадные хиты переплетаются с горячими фанковыми номерами, еще раз докажет, что феноменальному голосу Мариам подвластны абсолютно все жанры.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 23 июня; 500 - 2 000 руб.

Фото: Фонд "Бельканто"

Кто играет: Оркестр волынщиков City Pipes, ансамбль ирландского танца Celtic Wind.

Что играет: Шотландская и ирландская традиционная музыка.

Почему идти: Найти в России музыкантов, исполняющих кельтскую музыку на высоком профессиональном уровне, так же сложно, как, например, найти в наших пабах смитвикский красный эль. Оркестр волынщиков City Pipes и ансамбль ирландского танца Celtic wind явят сильнодействующую смесь музыки и танца не только для тех зрителей, кто опился доброго эля, но и для совершенно трезвых персон. Разудалые хорнпайпы, горячие джиги, залихватские рилы - и ноги сами пустятся в пляс!

Где, когда, сколько: Центральный дом архитектора; 27 июня (начало в 16.00); 1 400 - 3 800 руб.