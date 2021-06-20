Митрополит Иларион надеется, что РПЦ признает подлинность царских останков.

Надежду на то, что окончательная точка в вопросе о подлинности "екатеринбургских останков" будет поставлена в ноябре этого года Архиерейским Собором, выразил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

Он напомнил, что в минувший четверг Священный Синод обсудил тему идентификации останков императора Николая II и членов его семьи в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

По его словам, этот вопрос обсуждали очень долго - были заслушаны доклады митрополита Псковского Тихона (Шевкунова) и представителя Следственного комитета РФ. Синоду была представлена "очень ясная и недвусмысленная" картина того, как Следственный комитет на основании множества проведенных в разных лабораториях мира экспертиз видит сейчас вопрос о подлинности "екатеринбургских останков", сказал митрополит Иларион.

"Мы этот доклад заслушали с большим вниманием, и мы передали окончательное решение этого вопроса на усмотрение Архиерейского Собора, который пройдет в ноябре этого года. Я думаю, что Архиерейский Собор поставит точку в этой эпопее, которая длилась без малого четверть века", - цитирует слова митрополита Иллариона агентство "Интерфакс".

На вопрос ведущей, каким же будет вердикт Собора, митрополит уточнил: "Я надеюсь, что это будет положительное решение".

Напомним, что в июле 1991 года на Старой Коптяковской дороге близ Екатеринбурга было вскрыто захоронение, в котором находились останки девяти человек. Они, по мнению следствия, принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге, их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, а также доктору и слугам. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом и проведения экспертиз останки членов царской семьи были захоронены в 1998 году в усыпальнице Петропавловского собора Петербурга.

29 июля 2007 года при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения были найдены останки еще двух человек. Многочисленные экспертизы утверждают, что останки принадлежат детям Николая II - цесаревичу Алексею и его сестре Марии.

Летом 2018 года официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила "Интерфаксу", что повторное комплексное исследование подтвердило подлинность останков императора Николая II и его семьи, расстрелянных 100 лет назад в Екатеринбурге.