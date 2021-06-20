Нифантьев: Интересы и благосостояние каждого жителя страны - главный приоритет

Прошедший съезд партии "Единая Россия" станет началом, отправной точкой в сторону усиления социальной направленности нашего государства, считает член Общественной палаты РФ Евгений Нифантьев.

"Мы подошли к тому моменту развития, когда формирование социально ориентированной государственной политики для нас становится приоритетной задачей. Я абсолютно согласен с нашим лидером, Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, что партия во главу угла обязана ставить интересы каждого человека нашей необъятной Родины. В этом простом по форме посыле лежит собственно суть предстоящей работы", - отметил Евгений Нифантьев.

По его словам, крупнейшая партия России несет на своих плечах особую ответственность за качество жизни людей.

"Мы должны видеть и адекватно воспринимать критику. И не жить в отрыве от десятков миллионов наших сограждан, доверивших нам эту великую и могучую страну. Я убежден, что формирование социальной повестки, упор на это, отвечает пожеланиям подавляющего числа наших избирателей и в целом интересам государства. Интересы и благосостояние каждого жителя нашей страны - вот главный приоритет на будущее. И я очень рад тому, что "Единая Россия" станет в этом своего рода локомотивом, основной движущей силой", - отметил Нифантьев.