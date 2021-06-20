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20.06.2021 05:57
Рубрика: В мире

Первый случай "черной плесени" зарегистрирован в Аргентине

Первый случай "черной плесени" зафиксирован в Аргентине, сообщает министерство здравоохранения страны.

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"В Национальную систему надзора за здоровьем поступило первое уведомление о случае мукормикоза, известного как "черный грибок", связанном с 47-летней пациенткой из провинции Формоса, у которой был COVID-19", - приводит РИА Новости заявление ведомства.

Ранее телеканал TN сообщал со ссылкой на источники, что минздрав Аргентины расследует смерть 35-летнего мужчины из провинции Буэнос-Айрес, причиной которой могла быть "черная плесень".

Мукормикоз - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для людей, больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, с коронавирусом. Летальные случаи заболевания были выявлены в ряде стран.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Аргентине приближается к четырем с половиной миллионам человек - 4 258 394. Цифры публикуют специалисты Университета Джонса Хопкинса, которые ведут статистику заболеваемости COVID-19 в стране и мире.

В мире Южная Америка Аргентина Пандемия коронавируса COVID-19

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