Появились первые данные по результатам парламентских выборов в Армении

Внеочередные парламентские выборы состоялись в Армении 20 июня, в них приняли участие 25 партий и блоков.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по Еревану (19:00 Мск). В настоящее время идет подсчет голосов. Среди лидеров - партия и.о. премьера страны Никола Пашиняна "Гражданский договор" и блок экс-президента Роберта Кочаряна "Армения" с партией "Дашнакцутюн" и рядом других.

По первым данным ЦИК Армении после обработки 10,2 тысячи голосов из 1,19 миллиона проголосовавших:

Блок "Армения" (Роберт Кочарян) - 22,01 процента или 2316 голосов;

Партия "Гражданский договор" (и.о. премьер-министра Никол Пашинян) - 58,04 процента или 6107 голосов;

Блок "Честь имею" (экс-президент Серж Саргсян) - 5,66 процента или 596 голосов

Партия "Процветающая Армения" (бизнесмен Гагик Царукян) - 5, 11 процента или 538 голосов.

Пока что речь идет о подсчете голосов в основном на сельских избирательных участках, где надо учесть небольшое число бюллетеней.

Явка составила, согласно данным ЦИК Армении, 49,4 процента избирателей.

Как заявил глава ЦИК Тигран Мукучян. "выборы в основном прошли в соответствии с законодательством страны".

В ходе голосования поступило 141 сообщение о нарушениях, сообщил замначальника Полиции Армении Ара Фиданян на пресс-конференции. В ходе проверки 47 случаев были признаны нарушениями, по ним начато расследование.