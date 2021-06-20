Путин: Необходимо наращивать в стране темпы вакцинации от коронавируса

Президент призвал наращивать темпы вакцинации в России. Владимир Путин отметил, что все возможности для этого в стране есть. Об этом глава государства заявил в видеообращении ко Дню медицинского работника, которое публикует сайт Кремля.

"У России уже есть четыре собственных препаратов от коронавируса. И продолжается разработка новых вакцин", - отметил президент.

Ранее глава государства анонсировал создание в России системы реабилитации после COVID-19. На программу восстановления здоровья направят свыше 100 миллиардов рублей. Запустить спецпрограмму медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно, планируется уже в текущем году.