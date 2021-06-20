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20.06.2021 13:28
Рубрика: Культура

Пушкинские музеи России приглашают в гости

Текст: Наталья Лебедева
На Книжном фестиваль "Красная площадь" 20 июня объявлен Пушкинским днем. Никакие переносы дат не изменят сложивших традиций - и пусть сегодня не 6 июня, но пропустить 222-летие великого поэта организаторы книжного праздника не смогли. Сегодня у стен Кремля будут чествовать победителей Литературной премии для молодых поэтов и прозаиков "Лицей", а открыли программу Пушкинского дня литературные музеи, которые пригласили россиян в гости к Пушкину.

"Айда, к Пушкину!", - приглашают пушкинские усадьбы и музеи-заповедники - члены Сообщества Пушкинских музеев - и "Российская газета", которая и организовала презентацию лучших литературных маршрутов для летних путешествий на "Главной сцене". Еще бушует пандемия, границы закрыты, а значит настало время заново открывать свою страну.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Пушкин - был настоящим путешественником. Он проехал тысячи километров, и места, в которых он побывал, потом становились мемориальными", - рассказывает заместитель директора Государственного музея А.С. Пушкина Елена Потемина.

Как ни странно, больше всего мемориальных литературных музеев появилось при советской власти, но и в 21 веке открываются новые знаковые места. Так в 2013 году был открыт Дом-музей Василия Львовича Пушкина на Старой Басманной улице.

Каждый музей - особое место. Каждый старается увлечь, поделиться своей любовью к великому писателю и поэту. Кто-то дорожит редкими сохранившимися подлинными вещами, кто-то приглашает прогуляться по тропинкам, по которым когда-то гулял Пушкин и насладиться невероятными пейзажами, а где-то советуют остаться наедине с собой и попытаться разгадать секрет вдохновения.

Директор Музея-заповедника "Михайловское" Георгий Василевич уверен, что в Пушкинских горах невозможно не начать читать Пушкина.

"Во-первых, здесь могила Пушкина. Она только в одном месте: в Пушкинских Горах, на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря. А во-вторых, "Михайловское" - это прекрасная возможность побыть наедине с собой. В наших местах для этого сложились просто идеальные условия: тут и красота, и простор", - рассказывает он.

Заведующая музеем А.С. Пушкина в Гурзуфе Татьяна Джакаева напоминает, что те три недели, что молодой поэт провел в гурзуфском имении Ришелье, были, как он сам признавался, самыми счастливыми в его жизни.

По словам поэта, в Гурзуфе он "купался в море и объедался виноградом", а также любил часами "слушать шум моря" по ночам. Здесь же он начал писать поэму "Кавказский пленник".

Правда, для того чтобы насладиться пушкинскими пейзажами, придется немного постараться. Музей находится на территории санатория и принимает только организованные экскурсионные группы.

Еще одна важная точка на пушкинской карте России - Болдино. Болдинская осень - наглядный пример того, к чему может привести карантин.

"Именно здесь, в Болдине, нам хочется понять первопричину уникального явления - Болдинской осени как символа вдохновения и творчества. И соприкоснувшись с неповторимым миром Пушкина, ощутить это вдохновение, найти ответы на важные для нас вопросы", - рассказывает директор Музея-заповедника А. С. Пушкина "Болдино" Нина Жиркова.

О том, что пережил Пушкин во время своей Болдинской осени, он сам подробно и без купюр рассказывал своим друзьям и родным в письмах. 18 писем, отправленных из нижегородского имения, и еще одно, уже написанное в Москве, внимательно прочитал и собрал пол одной обложкой, писатель, переводчик и шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ Михаил Визель. Его книга "Пушкино. Болдино. Карантин" - это увлекательное воссоздание хроники творческой изоляции Пушкина во время карантинных мер из-за холеры 1830 года. Кстати, художница Валентина Ерофеева, которая оформила эту книгу, получила накануне, здесь же на фестивале одну из главных премий конкурса иллюстраторов "Образ России".

Если вдруг вы не готовы к долгому путешествию, то соприкоснуться с Пушкиным можно в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Казани, Тверской области и Оренбургском крае… 25 музеев, объединенных именем Пушкина - 18 в России и 7 за ее пределами, на Украине, в Грузии, Молдавии, Литве и даже Словакии.

Гоголь писал о Пушкине: "Это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через 200 лет". Так что, возможно, мы ближе к Пушкину, чем думали. И самое время отправиться по пушкинским местам. И кто знает, может откроем в себе что-то новое, ранее неизведанное.

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