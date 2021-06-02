Ко дню рождения Пушкина знаковые усадьбы и музеи подготовили программы

Налево посмотришь - ехать нельзя: европейцы закрылись в своем коронавирусе. Направо тоже не слишком разгуляешься: черноморские цены кусаются. Куда бедному пушкинолюбу?

А выбор у него простой: путешествовать, но благородно. То есть литературно. Ездить можно бесконечно. Одних только пушкинских усадеб и музеев-заповедников в России более 20. Про "Болдино" или "Михайловское" знают даже дети эпохи ЕГЭ. А есть еще места менее раскрученные, но не менее интересные. Подмосковное "Захарьино", гатчинская "Суйда", крымский "Гурзуф"... "РГ" поговорила с руководителями пушкинских музеев. Как здесь отметят день рождения Александра Сергеевича? Ждут ли гостей - и чем вообще порадуют нынешним летом?

Евгений Богатырев: Если свидание - то у Пампуша на Твербуле

Государственный музей А.С. Пушкина больше 20 лет назад стал одним из инициаторов создания сообщества пушкинских музеев. Как Александру Сергеевичу десятилетиями удается оставаться вне политики и объединять людей разных взглядов и убеждений, рассказывает директор музея Евгений Богатырев.

Расскажите о вашем братстве пушкинских музеев.

Евгений Богатырев: Братство - красивое слово, но оно скорее связано с духовным единством, а у нас - Сообщество пушкинских музеев. У его истоков стоят крупнейшие музеи Александра Пушкина: наш музей, Музей-заповедник "Михайловское", Болдинский музей-заповедник, Всероссийский музей Пушкина в Петербурге... Более 20 лет назад, в год 200-летия со дня рождения Пушкина, мы решили объединиться, и сегодня нас уже - 25. 18 музеев в России, еще 7 за ее пределами - Литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина в Одессе, Киевский музей А.С. Пушкина, Каменский государственный историко-культурный заповедник, Литературный музей А.С. Пушкина в Вильнюсе, Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого, Дом-музей А.С. Пушкина в Молдове, Музей Пушкина в Тбилиси и Литературный музей имени А.С. Пушкина в Бродзянах (Словакия). Это все места, где Пушкин жил и творил, где жили его предки или потомки, где бывали его герои. Каждый год мы обязательно собираемся в одном из музеев нашего сообщества, чтобы обсудить творческие планы и познакомиться с экспозициями. Пропустили встречу только в прошлом году из-за пандемии. Но обязательно наверстаем в этом году.

Как Пушкину удается оставаться вне политики?

Евгений Богатырев: Независимо от временных политических сложностей во взаимоотношениях между странами Александр Сергеевич и пушкинские музеи остаются вне политики. У нас нет никаких противоречий, мы продолжаем дружить и сотрудничать. Надеюсь, так будет всегда. Почему? А почему мы идем к памятнику Пушкина? Почему назначаем там встречи и свидания? Так ведь не только в Москве. А потому, что Пушкин - не только великой поэт, не только создатель современного русского языка, но еще и символ нашей идентичности, патриотизма, нашего желания созидать и быть открытыми миру. Пушкин - всегда вне границ, он открывает сердца и двери, дает новые возможности для культурного сотрудничества между странами. Многие коллеги за рубежом жалуются нам, что у них нет качественных переводов Пушкина. Есть прекрасные переводы на английский и немецкий языки. А вот испанцы мечтают, чтобы кто-то перевел на испанский язык Пушкина так же хорошо, как на русский переведен Сервантес. Но ведь Пушкин - это не только литература, но и музыка, театр, кино. Кто ни слышал оперы Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама"? Те же "Борис Годунов" и "Маленькие трагедии" идут во многих театрах мира. А сколько уже экранизаций "Евгения Онегина" во всем мире!

Шестое июня - особый день для музея, как будете отмечать день рождения Александра Сергеевича?

Евгений Богатырев: Готовим большой проект "Поэты и музы". Расскажем о музах - женах, возлюбленных, дамах сердца, - которые вдохновляли русских поэтов, начиная от Державина и заканчивая Высоцким. Мы хотим, чтобы посетители узнали как можно больше о великой русской литературе с XVIII до XXI века и прониклись идеалами, которыми жили и дышали лучшие поэты и писатели нашей страны. В подготовке этой выставки участвуют 54 музея!

В этом году мы отмечаем два знаковых юбилея - 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова. Это все наши герои, и скоро откроется прекрасная выставка, рассказывающая о взаимоотношениях Некрасова и Тургенева, а выставка, посвященная юбилею Ф.М. Достоевского, Новгородского государственного музея-заповедника уже открыта.

Готовим экспозицию, посвященную несправедливо забытому художнику пушкинской поры, участнику Наполеоновских войн и певцу наших доблестных побед Льву Ивановичу Килю.

Впервые в одном месте можно будет увидеть работы художника из коллекций Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Лермонтова в Тарханах и других музейных собраний и частных коллекций. Такие проекты очень важны, потому что помогают нам очень точно представить себе пушкинскую эпоху: ведь с тех пор прошло уже более 200 лет.

Что ждет москвичей и гостей столицы в этот день на Пушкинской площади?

Евгений Богатырев: Традиции собираться в этот день у памятника Пушкину уже много десятилетий. И в этот раз на Пушкинской площади будут звучать и любимые стихи Александра Сергеевича, и стихи современных поэтов. И сотрудники нашего музея по традиции принесут цветы к памятнику Александра Сергеевича Пушкина.

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Найти Государственный музей А.С. Пушкина просто - он находится в центре Москвы на улице Пречистенка, недалеко от Кремля и храма Христа Спасителя.

Кстати, 6 июня вход в музей будет бесплатным.