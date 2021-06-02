Ко дню рождения Пушкина знаковые усадьбы и музеи подготовили программы

А выбор у него простой: путешествовать, но благородно. То есть литературно. Ездить можно бесконечно. Одних только пушкинских усадеб и музеев-заповедников в России более 20. Про "Болдино" или "Михайловское" знают даже дети эпохи ЕГЭ. А есть еще места менее раскрученные, но не менее интересные. Подмосковное "Захарьино", гатчинская "Суйда", крымский "Гурзуф"... "РГ" поговорила с руководителями пушкинских музеев. Как здесь отметят день рождения Александра Сергеевича? Ждут ли гостей - и чем вообще порадуют нынешним летом?
Евгений Богатырев: Если свидание - то у Пампуша на Твербуле
Государственный музей А.С. Пушкина больше 20 лет назад стал одним из инициаторов создания сообщества пушкинских музеев. Как Александру Сергеевичу десятилетиями удается оставаться вне политики и объединять людей разных взглядов и убеждений, рассказывает директор музея Евгений Богатырев.
Расскажите о вашем братстве пушкинских музеев.
Евгений Богатырев: Братство - красивое слово, но оно скорее связано с духовным единством, а у нас - Сообщество пушкинских музеев. У его истоков стоят крупнейшие музеи Александра Пушкина: наш музей, Музей-заповедник "Михайловское", Болдинский музей-заповедник, Всероссийский музей Пушкина в Петербурге... Более 20 лет назад, в год 200-летия со дня рождения Пушкина, мы решили объединиться, и сегодня нас уже - 25. 18 музеев в России, еще 7 за ее пределами - Литературно-мемориальный музей А.С. Пушкина в Одессе, Киевский музей А.С. Пушкина, Каменский государственный историко-культурный заповедник, Литературный музей А.С. Пушкина в Вильнюсе, Днепропетровский национальный исторический музей им. Д.И. Яворницкого, Дом-музей А.С. Пушкина в Молдове, Музей Пушкина в Тбилиси и Литературный музей имени А.С. Пушкина в Бродзянах (Словакия). Это все места, где Пушкин жил и творил, где жили его предки или потомки, где бывали его герои. Каждый год мы обязательно собираемся в одном из музеев нашего сообщества, чтобы обсудить творческие планы и познакомиться с экспозициями. Пропустили встречу только в прошлом году из-за пандемии. Но обязательно наверстаем в этом году.
Как Пушкину удается оставаться вне политики?
Евгений Богатырев: Независимо от временных политических сложностей во взаимоотношениях между странами Александр Сергеевич и пушкинские музеи остаются вне политики. У нас нет никаких противоречий, мы продолжаем дружить и сотрудничать. Надеюсь, так будет всегда. Почему? А почему мы идем к памятнику Пушкина? Почему назначаем там встречи и свидания? Так ведь не только в Москве. А потому, что Пушкин - не только великой поэт, не только создатель современного русского языка, но еще и символ нашей идентичности, патриотизма, нашего желания созидать и быть открытыми миру. Пушкин - всегда вне границ, он открывает сердца и двери, дает новые возможности для культурного сотрудничества между странами. Многие коллеги за рубежом жалуются нам, что у них нет качественных переводов Пушкина. Есть прекрасные переводы на английский и немецкий языки. А вот испанцы мечтают, чтобы кто-то перевел на испанский язык Пушкина так же хорошо, как на русский переведен Сервантес. Но ведь Пушкин - это не только литература, но и музыка, театр, кино. Кто ни слышал оперы Чайковского "Евгений Онегин" и "Пиковая дама"? Те же "Борис Годунов" и "Маленькие трагедии" идут во многих театрах мира. А сколько уже экранизаций "Евгения Онегина" во всем мире!
Шестое июня - особый день для музея, как будете отмечать день рождения Александра Сергеевича?
Евгений Богатырев: Готовим большой проект "Поэты и музы". Расскажем о музах - женах, возлюбленных, дамах сердца, - которые вдохновляли русских поэтов, начиная от Державина и заканчивая Высоцким. Мы хотим, чтобы посетители узнали как можно больше о великой русской литературе с XVIII до XXI века и прониклись идеалами, которыми жили и дышали лучшие поэты и писатели нашей страны. В подготовке этой выставки участвуют 54 музея!
В этом году мы отмечаем два знаковых юбилея - 200 лет со дня рождения Федора Достоевского и Николая Некрасова. Это все наши герои, и скоро откроется прекрасная выставка, рассказывающая о взаимоотношениях Некрасова и Тургенева, а выставка, посвященная юбилею Ф.М. Достоевского, Новгородского государственного музея-заповедника уже открыта.
Готовим экспозицию, посвященную несправедливо забытому художнику пушкинской поры, участнику Наполеоновских войн и певцу наших доблестных побед Льву Ивановичу Килю.
Впервые в одном месте можно будет увидеть работы художника из коллекций Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской галереи, Исторического музея, Музея Лермонтова в Тарханах и других музейных собраний и частных коллекций. Такие проекты очень важны, потому что помогают нам очень точно представить себе пушкинскую эпоху: ведь с тех пор прошло уже более 200 лет.
Что ждет москвичей и гостей столицы в этот день на Пушкинской площади?
Евгений Богатырев: Традиции собираться в этот день у памятника Пушкину уже много десятилетий. И в этот раз на Пушкинской площади будут звучать и любимые стихи Александра Сергеевича, и стихи современных поэтов. И сотрудники нашего музея по традиции принесут цветы к памятнику Александра Сергеевича Пушкина.
Найти Государственный музей А.С. Пушкина просто - он находится в центре Москвы на улице Пречистенка, недалеко от Кремля и храма Христа Спасителя.
Кстати, 6 июня вход в музей будет бесплатным.
Георгий Василевич: Лучше гор - только Пушкиногорье
Почему в Пушкинских Горах обязательно стоит побывать каждому, мы узнали у директора этой литературной Мекки Георгия Василевича.
"Михайловское" - заповедник уникальный. Для многих это настоящее место силы, и искать повод, чтобы приехать, даже как-то нелепо...
Георгий Василевич: Но все-таки позвольте два повода я назову. Во-первых, здесь могила Пушкина. Она только в одном месте: в Пушкинских Горах, на территории Свято-Успенского Святогорского монастыря. А во-вторых, Михайловское - это прекрасная возможность побыть наедине с собой. В наших местах для этого просто идеальные условия: тут и красота, и простор.
А как же выставки, фестивали, просветительские проекты?
Георгий Василевич: Выставки у нас проходят постоянно, самые разные. Но знаете, на них в основном попадают те редкие счастливцы, кто ради них и приходит. Почему? Только, чтобы просто погулять и посетить основные пушкинские места, три усадьбы - Михайловское, Тригорское, Петровское - и деревню Бугрово, надо хотя бы три полных дня! Важно ходить именно пешком, а не ездить на машине. Синеют небеса, цветут сады, поют птицы - из автомобиля, где закрыты окна, работает кондиционер и играет музыка, разве это увидишь?
Условия для полного погружения в Михайловском и правда прекрасные. Это ведь не просто "пришел, посмотрел и ушел", у вас можно и какое-то время пожить.
Георгий Василевич: Не можно, а нужно! В Пушкинских Горах 4000 мест - варианты самые разные, от маленьких гостевых домиков до гостиниц и турбазы. Зайдите на любой сайт по бронированию, введите "Пушкинские Горы", и он вам выдаст массу предложений. А дальше - нужно только преодолеть 670 километров. Если едете из Москвы.
Как пережили пандемию? Посетителей стало ощутимо меньше?
Георгий Василевич: Не поверите, больше. Только за майские праздники побывали почти 50 тысяч человек. 34 тысячи посетили различные экспозиции, остальные - просто радовались природе. Мы к такому потоку готовы, можем принять и большее число людей, знаем, как людей увлечь, чтобы они не стояли в очереди и не ждали входа в наши небольшие домики.
В этом году усадьба празднует 99-летие. Готовитесь к юбилею?
Георгий Василевич: С датами все сложно. Сам музей был основан в 1899 году, то есть ему скоро будет 125 лет. Но первая экспозиция открылась в 1911-м, а в 1922-м музей был воссоздан советской властью после революции. Такие основные вехи. То есть в следующем году будет 100-летие воссоздания, и мы, конечно, его будем отмечать, но все же это не юбилей в чистом виде.
Весной не стало Валентина Яковлевича Курбатова. Его смело можно назвать талисманом Михайловского, и даже не знаешь, как представить праздник поэзии без него.
Георгий Василевич: Нам Валентина Яковлевича тоже очень не хватает. Это чувствуется во всем - от писем, которые теперь некому посылать, до звонков, которые без него совершенно другие, мы общаемся с его супругой, она прекрасный человек. Но в планах у нас в сентябре провести первые Курбатовские чтения. Это попытка представить, как его наследие может стать постоянной частью нашей жизни. Ведь он был человеком одаренным - литературная критика, живопись, кинематограф, театр, библиотеки... Просто удивительно, как он разбирался во всем.
Добраться до Пушкинских Гор можно разными способами, но сначала необходимо доехать до Пскова. Оттуда можно уехать на автобусах, которые ходят несколько раз в день (стоимость около 350 руб.). На автомобиле получится быстрее. Информация об экскурсиях и билетах - на сайте музея.
Татьяна Джакаева: Где слушать море с Пушкиным? В Гурзуфе
В здании, где расположен музей, летом 1820 года вместе с семьей генерала Раевского останавливался поэт. В чем еще его уникальность?
Татьяна Джакаева: Это самая старая европейская постройка на Южном берегу Крыма (дом строили в 1809-1811 годах). Путешественник Дюбуа де Монпере назвал его "воздушным замком" и считал, что хозяин последнего герцог Арман Дю Плесси де Ришелье искал здесь "воздуха и видов". До сих пор цела высаженная им роща итальянских пиний. По словам поэта, в Гурзуфе он "купался в море и объедался виноградом", а также любил "слушать шум моря". Здесь же начал писать поэму "Кавказский пленник". "Колыбелью" своего "Евгения Онегина" Пушкин назвал Гурзуф (Юрзуф).
Готовите новую выставку к дню рождения поэта в этот раз?
Татьяна Джакаева: Да, и одним из ее персонажей станет сам музей, открывший двери для посетителей именно 6 июня 1989 года. Представим редчайшие архивные документы, подлинные фотографии и предметы из наших фондов. Кроме того, наша постоянная экспозиция обновилась комодом пушкинский поры. В музее появился еще один свидетель того времени - рояль "Штюрцваге", типичный элемент великосветских салонов.
Есть ли особенно ценные экспонаты?
Татьяна Джакаева: Прижизненные издания Пушкина, предметы быта пушкинской эпохи и крымского быта конца ХVIII - начала ХIХ века. В начале мая музей получил в дар пару перчаток семьи Ланских. По фамильной легенде, перчатки могли принадлежать Наталье Николаевне Пушкиной (урожденной Гончаровой, а во втором браке Ланской).
До Гурзуфа от Симферополя можно добраться примерно за два часа. Стоимость билета на автобус - около 350 рублей. Посетителей принимают с 10.00 до 18.00. Входной билет с экскурсией обойдется в 300 рублей.
Нина Жиркова: Болдинская осень может случиться и летом
Правда ли, что всякий карантин может обернуться Болдинской осенью, размышляем вместе с директором Музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино" Ниной Жирковой.
Зачем нужно ехать в Болдино?
Нина Жиркова: Именно здесь, в Болдине, хочется понять первопричину уникального явления - Болдинской осени как символа вдохновения и творчества. И соприкоснувшись с неповторимым миром Пушкина, ощутить вдохновение, найти ответы на важные для нас вопросы.
Как будет работать музей этим летом? Помешают ли ограничения?
Нина Жиркова: Работаем в обычном режиме. Принимаем посетителей по предварительной записи. Билеты можно приобрести и онлайн. Обо всем - на нашем сайте. Ну а что касается ограничений: масочный режим пока сохраняется.
Мы приезжаем в Болдино "к Пушкину", а что еще есть интересного?
Нина Жиркова: Наши гости могут посетить и Большеболдинскую картинную галерею, в фондах которой более 600 живописных и графических работ российских и зарубежных художников. Посетителей ждут молодые, но очень интересные своими экспозициями районный краеведческий музей и музей мордовской культуры и быта. Кстати, в экскурсионной программе последнего - интерактивное знакомство с национальными мордовскими традициями и кухней эрзян. Желающие могут побывать на балу пушкинских героев или покататься по окрестностям Болдина на велосипеде или лошадях.
Какие самые неожиданные вопросы посетители задают на экскурсиях?
Нина Жиркова: Интересуются подлинностью того, что видят. И нам не приходится гостей разочаровывать. Наша церковь Успения Божией Матери построена дедом поэта и освящена в год рождения Александра Сергеевича. Господский дом сохранился с тех времен, когда здесь вдохновенно творил великий Пушкин. Заповедный парк, роща Лучинник - любимые места пеших и конных прогулок поэта. Жива и лиственница у господского дома, посаженная им самим. Среди курьезных вопросов - отношения поэта с болдинскими девушками, в том числе с Ольгой Калашниковой. А еще просят показать дуб с дуплом, которое Дубровский и Маша использовали как почтовый ящик.
До села Большое Болдино из Нижнего Новгорода (от автовокзала Щербинки) ходят регулярные автобусы и маршрутки. Гостей принимают каждый день, понедельник - выходной, с 10.00 до 17.00. Пройтись по господскому дому и хозяйственным постройкам болдинского имения Пушкиных, а также посетить Музей пушкинских сказок можно за 350-450 рублей.