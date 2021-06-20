Юрист рассказал о возможности отстранения не желающих прививаться сотрудников

Сотрудники сферы услуг, которые не хотят делать прививку от коронавируса, должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты. Об этом агентству "Москва" заявил полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский.

"С учетом той ситуации, которая складывается с коронавирусом в Москве и Московской области, с учетом распоряжения, подписанного главным санитарным врачом Москвы, и таким же в Московской области, работодатели обязаны отстранить от работы сотрудников, которые не привились, - объяснил юрист. - Работники вправе решать, прививаться или нет, но если они не привьются, то будут отстранены от работы без сохранения заработной платы". Исключение - те, кто не может пройти вакцинацию по медицинским показаниям. Однако, по словам Барщевского, их тоже должны отстранить, но с сохранением двух третей заработка.

Также юрист предупредил, что поддельный сертификат о вакцинации - основание для возбуждения уголовного дела.