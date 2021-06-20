Собянин назвал условия для "щита" против индийского штамма COVID-19

"Щит" от мутировавшего индийского штамма коронавируса в Москве может появиться, если большое количество жителей пройдет вакцинацию в короткий срок, рассказал мэр Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1".

Хотя в городе появились случаи заражения среди вакцинированных, иммунизация по-прежнему считается самой надежной защитой, подчеркнул глава города. "Даже если вакцинированный человек заболевает, в большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме", - уточнил Сергей Собянин.

Вторым важным условием создания "щита" является повсеместное соблюдение санитарных требований.