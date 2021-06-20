В двух районах Приамурья введен режим ЧС из-за паводков

Прошедший над Амурской областью циклон привел к подтоплению населенных пунктов, особенно пострадали Сковородинский, Зейский и Магдагачинский районы. На территориях первых двух введен режим ЧС, сообщает пресс-служба регионального Главка МЧС.

В Зейском районе зона ЧС затрагивает села Амуро-Балтийск, Гулик, Ивановка и Сиан. В Ивановке работает оперативная группа спасателей. Уровень воды в реке Правый Уркан постепенно снижается, подтопленные административные здания и приусадебные участки освобождаются от воды. Для жителей Ивановки и Амуро-Балтийска сотрудники МЧС организовали лодочные переправы.

Также лодочные переправы организованы для жителей сел Черняево в Магдагачинском районе и Игнашино - в Сковородинском.

В целом по области частично подтоплены 15 участков автомобильных дорог - девять в Зейском, пять в Магдагачинском и один в Сковородинском районе.

Как отмечают спасатели, в Амурской области при прохождении паводков, сформировавшихся в Забайкальском крае и Китае, фиксируются резкие подъемы уровня воды на Амуре - на 2-3 метра в сутки. Согласно информации Амурского центра гидрометеорологической службы, подъемы продолжатся, ожидается, что они могут достигнуть отметок опасного явления.

"Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Амурской области", - подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Амурской области.