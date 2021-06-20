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20.06.2021 04:52
Рубрика: Общество

Кардиологи назвали два признака угрожающе высокого холестерина

Текст: Оксана Грибанова

Высокий уровень плохого холестерина способствует образованию бляшек, вызывающих атеросклероз, тромбоз, инсульт, сердечный приступ. При этом многие люди не могут вовремя распознать опасное состояние, так как высокий холестерин не всегда дает симптомы.

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Важно периодически проверять ЛПНП и ЛПВП - соответствующий анализ крови является единственным способом измерить уровень холестерина в крови. Анализ должен вам назначить лечащий врач, отметили специалисты British Heart Foundation (BHF).

Как передает Daily Express, накопление холестерина может закупорить кровеносные сосуды ног и рук. Отсюда периодически ощущаются боли или покалывания в конечностях. Это уже признак того, что уровень холестерина становится угрожающе высоким. Также насторожить должны частые головные боли в затылке.

Внезапная слабость в лице, руке или ноге, которая чаще всего ощущается на одной стороне тела, - серьезный повод обратиться к врачу, ранее предупредила кандидат медицинских наук, кардиолог, терапевт, врач ультразвуковой диагностики Ольга Козлова. Это может указывать на инсульт. Другие симптомы: нарушение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи, острое нарушение зрения в одном или обоих глазах.

Наука Общество Здоровье

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