Вахтанговский театр дал в Омске пять премьер

Нынешние гастроли театра имени Евгения Вахтангова в Омске побили все рекорды. В афише - сразу семь спектаклей, пять из которых - премьерные.

В город приехала почти вся труппа. Чтобы доставить декорации и реквизит, понадобилось пять фур и даже дополнительное оборудование из Новосибирска и Красноярска.

- Для вахтанговцев Омск - особая точка на карте, - признался директор театра Кирилл Крок. - Здесь труппе помогли пережить военное лихолетье. В том, что он сохранился и вообще существует, - огромная заслуга сибиряков.

Театр был эвакуирован из Москвы в Омск в октябре 1941 года. За два года вахтанговцы поставили 628 спектаклей, 170 из которых показали на фронте, а также на оборонных предприятиях, в военных госпиталях. В Омске произошла судьбоносная встреча с театром начинающего актера Михаила Ульянова.

Нынешний масштабный тур в рамках федеральной программы "Большие гастроли" устроен в честь столетнего юбилея театра. И Омск не остался в стороне.

Нынешний масштабный тур в рамках федеральной программы "Большие гастроли" устроен в честь столетнего юбилея театра. И Омск не остался в стороне

- Афиша сверстана таким образом, чтобы подарить зрителям настоящий праздник. Мы привезли совершенно разные по стилю, жанру, эстетике спектакли. Каждый найдет то, что ему близко и интересно. В этом-то и прелесть репертуара, - говорит Кирилл Крок.

В перечне премьерных постановок - исторически недостоверная комедия Фридриха Дюрренматта "Ромул Великий", где герои повторяют суровые уроки Второй мировой. "Танго между строк" Алексея Щербака о творчестве, любви и страсти Оскара Строка. "Люся. Признание в любви" о Людмиле Гурченко. В ролях - Нонна Гришаева, Владимир Симонов, Сергей Маковецкий, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Виктор Добронравов. И аплодисменты, переходящие в овации.

За всем этим стоит личность уникального художественного руководителя Римаса Туминаса. Режиссер уверен, что никакая модернизация не спасет театр, если на сцене не происходит чудо. Омичи сняли об этом документальную ленту "Ковчег Римаса", показ которой тоже стал частью юбилейной афиши.

Съемки фильма проходили в Москве, Омске, а также во Владикавказе - на родине Евгения Вахтангова.

Туминас считает, что для театра важно сохранить связь поколений. А энергетика великих творцов не пропадает, находится близко. Главное, поймать волну.

- Большая русская литература хранит путь к гармонии и красоте. Прикосновение к классике дарит нам такие неожиданные откровения в понимании нашего времени, что заменить это просто нечем. Черпать из этого источника можно бесконечно. И я это делаю, - признается Римас Туминас.

- Он точно знает, что такое "третий глаз", голоса ангелов, восемь кругов, - уверена автор фильма "Ковчег Римаса" Елена Мамонтова. - Он умеет растворяться в актере. Уверен, что не только человек нуждается в Боге, но и Бог в человеке. А зритель приходит в зал, чтобы открыть в себе художника, насладиться творчеством и стать счастливее.