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20.06.2021 03:57
Рубрика: Происшествия

Власти помогут пострадавшим и семьям погибших при крушении самолета в Кузбассе

Власти Кемеровской области выплатят материальную помощь семьям погибших и пострадавшим в результате крушения самолета в районе аэродрома Танай.

Фото: vesti.ru
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"Материальная помощь будет оказана и семьям погибших, и пострадавшим", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы правительства региона.

Напомним, ЧП произошло накануне. В субботу, 19 июня, около 10 утра самолет L-410 не смог продолжить тренировочный полет из-за внезапного отказа двигателя. Командир воздушного судна принял решение вернуться на аэродром вылета. Самолет задел крылом кроны деревьев и упал на взлетное поле.

Погибли четыре человека, в том числе два пилота. Пострадали больше десятка человек. Всего на борту находились 19 человек. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного судна.

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