В КЧР завели дело после гибели двух туристов при сплаве на катамаранах

В Карачаево-Черкесии после гибели двух туристов, сплавлявшихся на резиновых катамаранах по реке Уллу Кам, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Как сообщает пресс-служба СКР, 18 июня 2021 года при сплаве 14 туристов по руслу реки Уллу Кам, которая впадает в Кубань, опрокинулись два катамарана. 14 человек оказались в воде, двое мужчин были унесены течением и утонули. Их тела были позже обнаружены спасателями МЧС.

Всем пострадавшим предоставлен ночлег и горячее питание.

"Следственное управление обращает внимание жителей и гостей республики на необходимость соблюдения мер безопасности при организации активного отдыха и регистрировать экстремальные маршруты в МЧС", - отметили в ведомстве.