Коронавирус подтвержден у 12 детей, отдыхавших в "Артеке"

В международном детском центре "Артек" коронавирус подтвердился у 12 детей. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил директор лагеря Константин Федоренко.

Ранее источник "РГ" в системе здравоохранения полуострова сообщил, что на территории центра COVID-19 выявили у шести детей. По словам Федоренко, на данный момент коронавирус выявлен у 12 детей. После появления первых признаков инфекционного заболевания их направили в больницу, где и подтвердился диагноз COVID-19.

По словам собеседника "РГ", заболевание у детей протекает в легкой форме, пневмонии ни у кого нет. Дети и взрослые, которые контактировали с заболевшими, направлены в обсерваторы санатория "Прибой" и больницы Армянска. После обсервации в зависимости от результатов тестирования их возвратят либо в "Артек", либо отправят домой. На территории самого лагеря проводится дезинфекция. Роспотребнадзор проводит расследование. Сам лагерь работает в штатном режиме.