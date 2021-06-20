С улиц затопленной Керчи ушла вода

Новости

ООН: Опыт создания вакцин против COVID-19 используют в борьбе с ВИЧ 12:22
Чернышенко: Разработки ученых-медиков помогают врачам спасать миллионы жизней 12:17
Испанских школьников привьют от ковида за 2 недели до нового учебного года 11:59
Ученые разобрались в механизме чихания 11:53
В Москве из-за жары продлен "оранжевый" уровень опасности 11:52
"Радужные КамАЗы" в Москве стали героями интернета 11:37
Оперштаб: В Москве выявлено 8305 новых случаев COVID-19 11:29
Красноярка поставила на колени чужого ребенка, обидевшего ее сына 11:29
В Токио продолжаются протесты против проведения Олимпиады 11:24
В Волгоградской области в ДТП погибли двое взрослых и младенец 11:23
Драка в тульском баре закончилась убийством 11:21
Кабмин выделил 55 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет 11:15
"Победа" с 1 июля возобновит рейсы в Турцию 11:02
Мишустин поздравил медиков с праздником 11:01
В США день освобождения рабов стал федеральным праздником 11:00
В НАО ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан 10:58
В Пхукете рассказали о возвращении туристов на остров 10:56
Пятеро строителей погибли при ремонте здания в Бельгии 10:43
Олимпийские игры в Токио могут пройти вообще без зрителей 10:24
Единственному в Болгарии слону подарили гигантский портрет из пластиковых крышек 10:21
Кабмин направит около 6 млрд рублей на модернизацию инфекционной службы 10:14
Жара в Москве превысит норму на 10 градусов 10:09
Фильм Алексея Козлова "Совесть" получил три приза Шанхайского кинофестиваля 10:02
Один человек погиб при наезде пикапа на участников гей-парада во Флориде 09:59
Собянин о ситуации с коронавирусом: Врачи заново пойдут на передовую 09:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
Коронавирус. Как будет работать общепит и другие актуальные вопросы
20.06.2021 12:11
Рубрика: Власть

С улиц затопленной Керчи ушла вода

Текст: Юлия Крымова (Республика Крым)

С улиц затопленной ливнями Керчи ушла вода, город очищают от грязи. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

Около 1,8 тысячи человек эвакуированы из зон подтопления в Крыму

- Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений, - цитирует РИА Новости Фикса.

По словам вице-спикера, в городе восстановлено электроснабжение и подача воды, заработал общественный транспорт. Людям, оказавшимся в зоне подтопления, доставляют гуманитарную помощь.

В пресс-службе администрации Керчи сегодня сообщили, что в пунктах временного размещения пострадавших от стихии остаются 134 человека. В городе очищают водостоки и ливневую канализацию, приступили к восстановлению уличного освещения. Военнослужащие помогают очищать дворы от грязи. В субботу, 19 июня, они очистили 70 домовладений, сегодня с утра приступили к очистке еще 44. Из жилых домов при помощи помп откачивают воду, выполняют дезинфекцию подвалов многоэтажек.

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, на расчистку города потребуется около недели. 10 групп выполняют оценку ущерба, причиненного наводнением. К концу дня в субботу поступило более 400 заявок на возмещение ущерба. Сотрудники Крымского республиканского центра судебных экспертиз также рассчитали ущерб, причиненный 287 автомобилям.

Циклон с сильным ветром, ливнями и грозами обрушился на восток Крыма в ночь на 17 июня. Были затоплены улицы и дома в Керчи, Ленинском районе, Феодосии, Приозерном. В Керчи вышла из берегов река Мелек-Чесме, затопив часть города и цокольный этаж горбольницы №1. От наводнения на Востоке Крыма пострадали 347 частных домов, из них 248 - в Керчи. Часть жителей эвакуированы во временные пункты.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Кремль: Прямая линия Путина с россиянами пройдет 30 июня
Путин анонсировал внедрение новой модели оплаты труда медиков
Посол России Антонов вылетел в США
Собянин заявил о массовом заражении коронавирусом людей моложе 40 лет
Путин: Россия и США договорились вернуть послов
Кабмин выделит еще 55 млрд рублей на поддержку семей с детьми от 3 до 7 лет