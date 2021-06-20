С улиц затопленной Керчи ушла вода

С улиц затопленной ливнями Керчи ушла вода, город очищают от грязи. Об этом сообщил первый вице-спикер Госсовета Республики Крым Ефим Фикс.

- Город постепенно возвращается к нормальной жизни. Чистят дворы, вывозят мусор и грязь, откачивают воду из подвальных помещений, - цитирует РИА Новости Фикса.

По словам вице-спикера, в городе восстановлено электроснабжение и подача воды, заработал общественный транспорт. Людям, оказавшимся в зоне подтопления, доставляют гуманитарную помощь.

В пресс-службе администрации Керчи сегодня сообщили, что в пунктах временного размещения пострадавших от стихии остаются 134 человека. В городе очищают водостоки и ливневую канализацию, приступили к восстановлению уличного освещения. Военнослужащие помогают очищать дворы от грязи. В субботу, 19 июня, они очистили 70 домовладений, сегодня с утра приступили к очистке еще 44. Из жилых домов при помощи помп откачивают воду, выполняют дезинфекцию подвалов многоэтажек.

По словам главы администрации Керчи Сергея Бороздина, на расчистку города потребуется около недели. 10 групп выполняют оценку ущерба, причиненного наводнением. К концу дня в субботу поступило более 400 заявок на возмещение ущерба. Сотрудники Крымского республиканского центра судебных экспертиз также рассчитали ущерб, причиненный 287 автомобилям.

Циклон с сильным ветром, ливнями и грозами обрушился на восток Крыма в ночь на 17 июня. Были затоплены улицы и дома в Керчи, Ленинском районе, Феодосии, Приозерном. В Керчи вышла из берегов река Мелек-Чесме, затопив часть города и цокольный этаж горбольницы №1. От наводнения на Востоке Крыма пострадали 347 частных домов, из них 248 - в Керчи. Часть жителей эвакуированы во временные пункты.