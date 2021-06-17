На востоке Крыма 20 тысяч человек лишены водоснабжения после ливня

После обильного ночного ливня и подтопления насосных станций в Керчи, Ленинском и Кировском районах без водоснабжения остались около 20000 человек, из них 3700 детей. Об этом сообщила пресс-служба Мининформа Республики Крым.

В затопленной Керчи до 75 процентов жилых домов обеспечены стабильным водоснабжением, за исключением микрорайона Аршинцево. Запасы воды в резервуарах позволят обеспечить жителей до ночи. Работникам ГУП "Вода Крыма" приходится вручную обеззараживать воду перед подачей в сети, поскольку из-за отсутствия электроэнергии вышла из строя станция водоподготовки. В ближайшее время на место ЧС будет доставлен генератор для подключения станции.

Также возникли сложности с работой канализационных насосных станций - пять насосов вышли из строя. Откачка воды производится пока с помощью ассенизаторских машин. В течение двух-трех часов специалисты приступят к просушке насосов.

Ранее мэр Керчи Сергей Бороздин рекомендовал горожанам на всякий случай воздержаться от употребления воды из крана до стабилизации ситуации. Хотя по последним данным водопроводная вода в Керчи соответствует санитарным нормам.

Напомним, в восточных регионах объявлен режим ЧС после залпового ливня. Более 40 тысяч человек остались без света. Подтоплены почти 300 многоэтажных и частных домов. Власти обещают компенсировать убытки пострадавшим.