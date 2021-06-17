На востоке Крыма после ливней объявлен режим ЧС

Власти Крыма объявили режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера из-за сильных ливней и масштабных подтоплений Керчи и населенных пунктов Ленинского и Кировского районов. Об этом заявил глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

- Сейчас из-за обильных осадков в Крыму подтоплены пять муниципальных образований, - уточнил Бороздин. - Штаб принял решение признать сложившуюся ситуацию, как чрезвычайную природного характера межмуниципального уровня реагирования. В Керчи продолжается спасательная операция и эвакуация людей.

Специалистам коммунальных служб поручено провести подворовые обходы, чтоб оценить масштаб бедствия и нанесенного городскому хозяйству и частным домовладениям ущерба.

- Все пострадавшие будут размещены в гостиницах и базах отдыха, обеспечены трехразовым питанием, - заверил Бороздин. - Кроме того, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях. Особое внимание уделяется обеспечению запаса реагентов для работы водоочистных сооружений.

Напомним, по последним данным, только в Керчи подтоплено почти 240 частных и многоквартирных домов. Обесточена центральная часть города и горбольница №1. Для местных жителей организован пункт временного размещения на улице Войкова, 30. Также, по данным гендиректора ГУП РК "Вода Крыма" Максима Новика, из-за подтопления вышло из строя оборудование нескольких насосных станций, что привело к перебоям водоснабжения.

В соседнем Ленинском районе, где подтоплены 18 домовладений, эвакуированы 40 человек, в том числе 10 детей. При помощи мотопомп спасатели откачивают воду с подтопленных участков. Уровень воды снижается, но пока он достигает 50 сантиметров.

Прокуратура Крыма взяла на особый контроль оказание помощи пострадавшим и размещение граждан, чьи дома пострадали от подтопления.