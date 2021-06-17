Мэр затопленной Керчи призвал не пить воду из-под крана

В Керчи, где за минувшую ночь выпало две месячных нормы осадков, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

По его словам, в сложившейся ситуации запасу реагентов, необходимых для работы водоочистных сооружений, уделено особое внимание. При этом в условиях ЧС мэр призвал керчан по возможности не пить водопроводную воду, не использовать ее для приготовления пищи, а также воздержаться от использования продуктов, попавших в воду.

По оперативным данным МЧС республики, выпавшие на востоке Крыма обильные осадки привели к подтоплению 292 придомовых территорий. В частности, в Керчи - 248 домовладений, в Ленинском районе в селе Новоотрадном - 26, и в селе Приозерном - 18 домовладений.

Также сильные ливни спровоцировали подтопление цокольного этажа Керченской городской больницы № 1. Уровень воды там - 1,2 метра. Больницу отключили от электроснабжения, а резервные дизель-генераторные установки не работают в связи с их затоплением. Но эвакуировать больных из здания пока не планируется.