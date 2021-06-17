Новости

Песков: Путин по-прежнему готов встретиться с Зеленским 14:00
Китайские производители смартфонов OPPO и OnePlus объединяются 13:55
В центре "Вектор" подтвердили природное происхождение коронавируса 13:55
В Северодвинске остановили пылевую бурю на золоотвале ТЭЦ 13:47
Решение проблем одного обманутого дольщика обходится в 2,1 млн рублей 13:44
Александр Кержаков стал тренером ФК "Нижний Новгород" 13:42
Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 23 дня после подписания контракта 13:37
Фестиваль "Кинотавр" ищет идеи новых сериалов 13:34
В Башкирии скончался заслуженный артист России Николай Панов 13:28
Эксперт рассказал, как долго сохраняется иммунитет после прививки 13:24
Мэр затопленной Керчи призвал не пить воду из-под крана 13:22
В Нижегородской области разработают ограничения для электросамокатов 13:21
Ревакцинация "ЭпиВакКороной" может потребоваться через 9 месяцев 13:20
Глава "Вектора" призвал не расслабляться и соблюдать санитарные меры 13:17
Роспотребнадзор: Вакцинация не дает пожизненный иммунитет к инфекции 13:14
Суд удовлетворил иск ЦБ РФ к уральскому банку "Нейва" о его ликвидации 13:05
МВД: Число ДТП с электросамокатами в РФ выросло на 200% 13:04
Экспертное заключение "Алмаз-Антея" приобщили к делу о крушении MH17 13:01
В Хакасии отменили выпускные и ввели комендантский час для детей 13:01
К 2023 году обманутые дольщики получат все денежные выплаты 12:52
Мишустин: В 2020 году создано 17 тысяч хозяйств и потребительских кооперативов 12:49
Видео: в российскую Кибердеревню приехала инспекция с проверкой 12:40
Новосибирская область и Беларусь активизируют научные связи 12:39
Кабмин дополнительно профинансирует модернизацию инфекционной службы 12:39
Госдума обязала СМИ упоминать о запрете террористических организаций 12:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
17.06.2021 13:22
Рубрика: Происшествия

Мэр затопленной Керчи призвал не пить воду из-под крана

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В Керчи, где за минувшую ночь выпало две месячных нормы осадков, усилен контроль за качеством воды в водопроводных сетях. Об этом сообщил глава городской администрации Сергей Бороздин.

Фото: Пресс-служба "Крымэнерго"
В Крыму из-за стихии без электричества остались более 40 тысяч человек

По его словам, в сложившейся ситуации запасу реагентов, необходимых для работы водоочистных сооружений, уделено особое внимание. При этом в условиях ЧС мэр призвал керчан по возможности не пить водопроводную воду, не использовать ее для приготовления пищи, а также воздержаться от использования продуктов, попавших в воду.

По оперативным данным МЧС республики, выпавшие на востоке Крыма обильные осадки привели к подтоплению 292 придомовых территорий. В частности, в Керчи - 248 домовладений, в Ленинском районе в селе Новоотрадном - 26, и в селе Приозерном - 18 домовладений.

Также сильные ливни спровоцировали подтопление цокольного этажа Керченской городской больницы № 1. Уровень воды там - 1,2 метра. Больницу отключили от электроснабжения, а резервные дизель-генераторные установки не работают в связи с их затоплением. Но эвакуировать больных из здания пока не планируется.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Власть Работа власти Регионы Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Книжный фестиваль "Красная площадь"
Книжный фестиваль "Красная площадь"
Переговоры Путина и Байдена. Главное
Росреестр предлагает упростить строительство частных домов
Росреестр разрабатывает единую платформу для расчета кадастровой стоимости
Глава Крыма рассказал, кто в Керчи сопровождал его лодку вплавь
Как единые видеосистемы помогают безопасности на дорогах России
Какими будут преступления через 10-15 лет