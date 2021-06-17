Пострадавшим от потопа крымчанам возместят ущерб

На востоке Крыма жителям домов, которые пострадали от подтопления, компенсируют ущерб. Об этом во время рабочей поездки по районам, пострадавшим от стихии, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, средства на выплаты в том числе выделят из резервного фонда.

- Важно определить размеры ущерба, провести работу непосредственно с людьми, а также параллельно выявить причины подтопления и пути их ликвидации, - пояснил руководитель республики и добавил, что, главное, удалось избежать человеческих жертв.

Сейчас, убежден Аксенов, главная задача властей - оперативно оказать помощь всем пострадавшим, накормить, напоить, обеспечить кров над головой. Кроме того, важно восстановить связь (из строя вышли 16 базовых станций мобильной связи), откачать воду из подвалов и расчистить дороги.

- Вопрос с компенсацией, который волнует местных жителей, будет обязательно решен, - заверил он.

Как сообщалось, выпавшие на востоке Крыма обильные осадки привели к подтоплению 292 придомовых территорий. В частности, в Керчи - 248 домовладений, в Ленинском районе в селе Новоотрадном - 26, и в селе Приозерном - 18 домовладений. Сейчас на месте разбушевавшейся стихии работают сотрудники МЧС, Роспотребнадзора, Росгвардия, МВД, "Крымэнерго", коммунальные и муниципальные службы.