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20.06.2021 19:19
Рубрика: Общество

Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург

Текст: Ирина Никитина

В Тюмени сделал остановку Алексей Костюченко - инвалид из Владивостока, который много лет путешествует по России на специальном трехколесном велосипеде с ручным управлением. На этот раз любитель ставить рекорды едет из Сургута в Санкт-Петербург, а свой тур на хендбайке посвящает не совсем обычному событию.

Фото: Павел Богуша
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- В 2021 году исполняется 20 лет со дня трагедии, которая лишила меня ног и пальцев на руках. Решил это отметить жизнеутверждающим велопробегом! В Сургут из Владивостока приехал на поезде. На Севере повидался с хирургами, которые меня спасли, заехал в общество инвалидов и реабилитационный центр. Рассчитываю, что в Питере буду в 20-х числах сентября. Я счастлив, чего желаю всем людям, - рассказал Костюченко.

Тюменцы с удовольствием приветствовали необычного путешественника, велосипед которого украшает знак "Оптимист". Он проехал по центральным улицам столицы Западной Сибири и посигналил прохожим и машинам.

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