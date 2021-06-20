Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург

В Тюмени сделал остановку Алексей Костюченко - инвалид из Владивостока, который много лет путешествует по России на специальном трехколесном велосипеде с ручным управлением. На этот раз любитель ставить рекорды едет из Сургута в Санкт-Петербург, а свой тур на хендбайке посвящает не совсем обычному событию.

- В 2021 году исполняется 20 лет со дня трагедии, которая лишила меня ног и пальцев на руках. Решил это отметить жизнеутверждающим велопробегом! В Сургут из Владивостока приехал на поезде. На Севере повидался с хирургами, которые меня спасли, заехал в общество инвалидов и реабилитационный центр. Рассчитываю, что в Питере буду в 20-х числах сентября. Я счастлив, чего желаю всем людям, - рассказал Костюченко.

Тюменцы с удовольствием приветствовали необычного путешественника, велосипед которого украшает знак "Оптимист". Он проехал по центральным улицам столицы Западной Сибири и посигналил прохожим и машинам.