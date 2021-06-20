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20.06.2021 08:43
Рубрика: Общество

В российских вузах начинается приемная кампания

Текст: Мария Агранович
Сегодня, 20 июня, российские вузы начинают прием документов от абитуриентов. В этом году доступны четыре способа подачи: очный - там, где позволяет эпидемиологическая обстановка, по почте, через личный кабинет абитуриента в университетских электронных системах и с помощью суперсервиса "Поступление в вуз онлайн".
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

В этом году к суперсервису подключились уже более 500 университетов. Напомним, он был запущен в разгар пандемии, в июне 2020 года. Тогда абитуриенты могли дистанционно подать заявление на зачисление в 54 российских вуза. Этой возможностью воспользовались более 20 тысяч абитуриентов, подав около 70 тысяч заявлений.
Студент мехмата МГУ: Как поступить и удержаться в топовом вузе

В суперсервисе "Поступление в вуз онлайн" можно выбрать вузы, направить заявление о зачислении, приложив копии необходимых документов, узнать о датах дополнительных вступительных испытаний, отслеживать свое место в конкурсных списках и узнать о зачислении, получив уведомление от вуза. Также можно управлять согласием на зачисление и вносить изменения в поданное заявление.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг. В 2021 году для удобства абитуриентов в суперсервисе появились новые функции. Теперь можно подавать документы и на очно-заочную форму, а также по договорам о целевом обучении. В планах - включить в сервис и возможность оформлять документы тем, кто поступает с использованием образовательного кредита.

По словам министр наук и высшего образования, независимо от коронавируса абитуриенты уже давно, года три-четыре, очень активно пользуются возможностью дистанционной подачи документов. "Будет коронавирус или нет, будущее - за удаленными форматами взаимодействия абитуриентов и вузов" - отметил глава Минобрнауки.

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