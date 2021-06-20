Троица: что можно делать в праздник, а что категорически нельзя

20 июня 2021 года православные отмечают День Святой Троицы, или просто Троицу, Троицын день - праздник, посвященный сошествию Святого Духа на апостолов на пятидесятый день после Воскресения Христа, отсюда еще одно название - Пятидесятница. А вот Святой Троицей праздникназывают потому, что сошествием в наш мир Святого Духа Господь явил людям Свое Триединство. Сначала только ученики Христа, апостолы, а потом и все человечество, все мы, узнали великую, труднопостижимую для нашего ума тайну природы Бога. То, что Бог Един в Трех Лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух.

В России День Святой Троицы всегда любили, его отличала какая-то своя, особая атмосфера. Может, из-за сложившейся традиции украшать на праздник храмы: пол на Троицу в церквях устилают свежескошенной травой, между иконами ставят цветы, и даже сами иконы на Троицу одевают в оклады из березовых ветвей. И верующие стоят всю службу праздника Святой Троицы с ветками березы в руках, и священники на Троицу в зеленых одеждах. Все это ликующе-цветущее убранство неслучайно: в День Святой Троицы мы вспоминаем сошествия на апостолов Святого Духа, а Святой Дух называют "Подателем жизни". Так что символика прозрачна: зелень привносит в церковную строгость не просто праздничность, она наполняет храм биением жизни молодого лета.

Тот, кто хоть раз был на богослужении Троицы, навсегда запомнит буйство зелени, благоухание трав, смешанное с запахом церковного ладана и всеобщую приподнятость настроения. Кстати, цветы, отстоявшие вместе с нами службу Дня Святой Троицы, принято, бережно хранить - до следующего праздника.

К сожалению, в этом году коронавирус внес свои коррективы. Важно, чтобы отдаваясь радости праздника, мы помнили о безопасности ближних, то есть соблюдали социальную дистанцию и все эпидемиологические меры. И, конечно, не стоит приходить в церковь, если вы чувствуете признаки простуды или недомогание, в этом случае стоит посмотреть праздничную службу в интернете и помолиться дома.

Но вернемся к празднику Троицы: коронавирус рано или поздно врачи с учеными укротят, он стихнет, а вот Святая Троица вечна. Раньше Троицу и чествовали не только во время богослужения - весь день!

Весь День Святой Троицы был ликующим жизнеутверждением Животворящей силы Святого Духа. Сразу после праздничной службы в церкви радость выплескивалась за стены храмов - в леса, в поля, к речке: народ гулял. Не в сегодняшнем смысле, когда "гулять" означает пьянствовать. Ничего подобного. Да, угощениям на Троицу уделялось большое внимание: заранее к Троице готовили не только ветки березы, выращивали пионы, ландыши, заранее пекли пироги - тоже с зеленью, например, с первым лучком и крапивой. Стол был пышным, праздничным, а вот пьянства не было.

Троицын день был праздником общения, объединения радостью: начавшееся лето обязывало к работе, Троицын день - праздник, когда работать грех. А вот общаться самое время. Уже завтра, 21 июня, в Духов день, и тоже праздник, отдельно посвященный именно этой Третьей Ипостаси Триединого Бога - Святому Духу, после утренней службы крестьянину надо будет возвращаться к неотложным делам по хозяйству. Но на Троицу никто не работал - общались. Объединенные радостной тайной - явлением миру Богом Своих Лиц. С общением в этом году, что и говорить, напряженка, поэтому самое время вдуматься: в чем суть праздника?

Событие, которое легло в основу Дня Святой Троицы описано евангелистом Лукой в книге "Деяния святых апостолов" и произошло оно на пятидесятый день после Воскресения Христа. Давайте вспомним, что после Своего Воскресения Христос еще сорок дней был с близкими, укрепляя их в вере, готовя к будущему служению. На сороковой день Он вознесся на небо, пообещав, что пошлет в наш мир Дух Божий, который сойдет на учеников, давая им силу проповедовать благую весть о том, что Своим Воскресением Христос победил смерть.

И вот через десять дней после Вознесения ученики Иисуса и Его Мать Мария собрались вместе в Сионской горнице в одном из домов Иерусалима. Апостолов было по-прежнему двенадцать - вместо предателя Иуды двенадцатым избрали Матфея. В этот день в Иерусалиме отмечали праздник, установленный в честь получения Моисеем заповедей, данных ему Богом, поэтому в город пришло много "людей из всякого народа под небом". Когда апостолы вместе с Марией, Матерью Христа, были в горнице, то, как сообщает евангелист Лука, "внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились". "И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать".

Ветер, огонь, шум небесный были видимыми знамениями, сопровождающими явление Святого Духа. При сошествии на апостолов Святого Духа они получили особые дары: дар разговаривать на разных языках, дар целительства, дар проповедовать о делах Божьих. Евангелист Лука приводит интересную деталь: когда после сошествия огненных языков ученики Христа заговорили на разных наречиях, кое-кто стал насмехаться над апостолами, говоря, что "они напились сладкого вина". Но тут поднялся Петр и начал проповедь. Он сказал, что, как и было предсказано пророками, Иисус Христос, Которого распяли, воскрес из мертвых, на сороковой день по Воскресении вознесся на небо и сейчас излил на апостолов Святого Духа. Проповедь Петра так подействовала на всех, что люди уверовали и начали спрашивать: "Что же нам делать?" И Петр ответил: "Покайтесь и креститесь во имя Иисуса Христа для прощения грехов и Вы получите дар Святого Духа".

Уверовавших во Христа и охотно принявших в тот день крещение оказалось около трех тысяч. Так вот, День Святой Троицы - это день, когда миру видимым образом: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени - было явлено Третье Лицо Святой Троицы - Святой Дух.

Праздник Троицы считают также и Днем рождения Церкви. Ведь именно в этот день апостолы, исполнившись Святым Духом, смогли начать свою проповедь "о великих делах Божьих" среди разных народов: каждый апостол получил по жребию свой удел и начал апостольское служение (апостол в переводе с греческого означает "посланник"). А накануне верующие отмечают Троицкую вселенскую родительскую субботу. В этот день Церковь особо поминает людей, по каким-то причинам не получивших христианского погребения, например пропавших без вести. День вселенского поминовения усопших установлен перед праздником Троицы для того, чтобы показать, что Дух Святой действует и в мертвых, и в живых, и что для Бога все живы.

Удивительно, но величайшая тайна, которой богословы посвящают тома - Триединство Бога, - была воспринята русским народом органично, без каких-либо умствований и колебаний. Поразительная гармония и естественность образа Троицы Андрея Рублева (список иконы был в каждом храме) не столько определил, сколько с гениальной точностью уловил целомудренную строгость отношения русских к великой тайне Бога - Его Триединству.