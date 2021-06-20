Ушел из жизни человек, который создал наше телевидение - Анатолий Лысенко

Как раз в эти дни на книжном фестивале "Красная площадь" продается новая книга другого патриарха отечественного ТВ Эдуарда Сагалаева. В восьмой главе, которая так и называется "Взгляд" Эдуард Михайлович рассказывает о том, как они с Лысенко создавали эту популярную телепрограмму. Вот цитата: "Они были молодыми и бесшабашными - наши золотые ведущие. Лысенко стал их наставником и папой...". Уже давно Лысенко называли Дедом. А до этого - и "Папой", и "Лысым". Он знал и посмеивался. Уважение к Лысенко в профессии таково, что позвони он среди ночи руководителю любого федерального телеканала, тот бы вылез вон из кожи, чтобы исполнить просьбу Анатолия Григорьевича.

Как и все великие и необычайно одаренные люди, Лысенко был очень прост в общении. Любил пошутить, "потравить байки". Знания его были энциклопедическими. Каждый раз он это демонстрировал в интервью "РГ", да и не только нам. Не специально, а как нечто само собой разумеющееся произносил факты, за которыми иной полез бы в справочники. Лысенко все держал в голове. Наверное, каждой редакции казалось, что с Лысенко ее связывают особенные отношения. "РГ" - не исключение.

Лысенко создал не только "Взгляд". Без него не было бы и "Поля чудес", и советских программ "А ну-ка девушки " и "А ну-ка парни", и документального сериала "Наша биография" (тоже работали над ним вместе с Сагалаевым)... Все это стало классикой отечественного ТВ. Лысенко был "папой" и многих других телепрограмм, но главное - в профессиональном плане - людей, которых Анатолий Григорьевич учил быть личностями в том деле, которое они выбрали.

Анатолий Григорьевич воспитал замечательную дочь - Марьяну Лысенко. И в последнее время ему звонили и с тем, чтобы выйти на нее - медик, она спасала и спасает людей от коронавируса. Все, что он делал - а на телевидении он проработал более 60-ти лет и в шутку называл себя "полезное телеископаемое" - было пропитано здравым смыслом и мудростью. Еще учиться у Лысенко и учиться... Несмотря на то, что его больше с нами нет.