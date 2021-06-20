В чем разница между желтой и оранжевой разметкой

Во время движения по городским улицам и загородным трассам случается, что проезжаешь участки с разметкой в виде белых, желтых, синих и оранжевых линий разных конфигураций. Как не запутаться в этой радуге цветов и не совершить ошибку при маневрировании?

Очень нередко, к примеру, на многих участках МКАД и ТЦ встречается разметка в виде сплошных и прерывистых линий белого, желтого и оранжевого цвета. Вся эта цветографика сливается в малопонятную, не сразу читающуюся радугу и водитель нередко путается. На что же ориентироваться?

Прежде всего, следует помнить о том, что желтая и синяя линии разметки были узаконены в июне 2018 г года ( ГОСТом Р 51256-2018), и они не имеют приоритета перед белой разметкой, фактически дублируя ее функционал. К примеру, желтая разметка нередко применяется наравне с белой в местах, где необходимо усилить видимость разметки на сложных участках (в местах частых туманов и т.п.).

Синяя разметка между тем призвана давать водителю дополнительную информацию.

"Небесный" пунктир, к примеру, активно применяется для обозначения границ полос на перекрестках с наиболее интенсивным движением, где часто происходят ДТП. Можно сказать и так - синим выделяют опасные участки. К тому же синяя разметка выделяется в массиве белых линий, что позволяет автомобилистам лучше ориентироваться в пространстве. Кроме того, она лучше видна при снегопаде или в дождливую погоду.

Желтые линии разметки обычно имеют временный характер. Хотя некоторую путаницу здесь вносят постоянная разметка желтым места запрета остановки и стоянки, зон остановок общественного транспорта (так называемые "зубья короны") и так называемой "вафельницы" (обозначает границы перекрестка, уточняя, где нельзя находиться дольше 5 с. после включения запрещающего сигнала светофора).

Тем не менее, если речь идет о нанесении сплошных или прерывистых полос, регламентирующих движение по рядам, то ориентироваться нужно именно на желтую разметку, а не белую, которую дорожники далеко не всегда стирают, и она идет рядом с новыми желтыми обозначениями, путая водителей.

Однако главнее всех - оранжевая разметка. Такие обозначения также имеют временный статус. Оранжевые линии имеют приоритет как над белой, так и над желтой разметкой. Как правило, дорожные службы наносят такие оранжевые линии на участках дорог, где проводятся ремонтные работы. Потому если вы попали в коридор из белой, желтой и оранжевой "линовки", ориентируйтесь на оранжевый вариант.

Добавим, что оранжевыми могут быть также и любые разделители попутных и встречных потоков, направления движения по полосам, дублирующие знаки ограничения скорости. Наконец, линии оранжевого цвета имеют приоритет даже перед знаками. Так что если они ведут, к примеру, под "кирпич", на "встречку" и т.п. следовать нужно именно по этому оранжевому коридору.