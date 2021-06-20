Врач объяснил, почему не стоит пить лекарства от аллергии перед вакцинацией

Антигистаминные препараты не советуют принимать перед вакцинацией от коронавирусной инфекции, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что последние данные исследований показывают, что лекарства от аллергии перед прививками, особенно от коронавируса, лучше не принимать. Это связано с тем, что антигистаминные препараты способны замаскировать первые признаки анафилактического шока.

В эфире радиостанции "Вести FM" врач подчеркнул, что прием антигистаминных препаратов нежелателен "кроме лиц, у которых действительно выражены аллергические заболевания".

Ранее британские ученые сообщили об обнаружении лекарства, способного ускорить выздоровление от коронавируса.