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20.06.2021 23:38
Рубрика: Культура

Земфира подала в суд на Евгения Гришковца, несмотря на его извинения

Текст: Александр Алексеев
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Земфира все-таки подала в Центральный районный суд Калининграда (то есть по месту жительства Евгения Гришковца) иск на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства. Именно в такую сумму она оценила слова, высказанные писателем, драматургом и актером в прямом эфире на телеканале "Дождь".

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Напомним, что поводом для обращения в суд стало интервью Гришковца в программе "Би Коз" (от 27 мая 2021 года), в котором он назвал певицу "наркоманкой, которая вытаскивает наркотические кошмары и весь этот свой наркотический эгоизм". Причем, как теперь указано в исковом заявлении, и сам телеканал теперь будет привлечен "в качестве третьего лица".

При этом в субботу Евгений Гришковец уже извинился за свои суждения, опубликовав видео, в котором попросил прощения за нечаянную резкость.

Но это не помогло: Земфира все равно подала иск, в котором указала, что распространенные сведения "носят порочащий характер" и "не соответствуют действительности, поскольку нет достоверных доказательств, что певица Рамазанова З.Т. является наркоманкой".

Теперь, если не случится "примирения сторон", очевидно, состоится экспертиза, а поклонники начнут обсуждать, кто прав, кто виноват. Ну а СМИ станут просить известных людей прокомментировать ситуацию и обозначить, на чьей стороне они находятся…

Вот что сказал Евгений Гришковец, отвечая на просьбу Михаила Козырева оценить новый альбом Земфиры "Бордерлайн":

-Когда человек позволяет себе все, когда решает вопрос... "Я могу сделать все, я могу вытащить из себя все что угодно, все без исключения, все мои наркотические кошмары и весь свой наркотический эгоизм и выложить его тем людям, которые восемь лет ждали хоть чего-нибудь…" После чего и высказал такое свое субъективное мнение: "Она наркоманка и это наркоманские песни"…

Вместо комментария

Кто-то скажет, что это вопрос свободы творчества, другие, что - вопрос морали. Равнодушных в любом случае не останется.

Культура Музыка Рок Персона: Земфира Рамазанова

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