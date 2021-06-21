Автозавод-призрак, который стал пристанищем блогеров, сносят

Hudson Motor Company, просуществовавшая с 1909 по 1954 годы, построила в Детройте завод, который впоследствии был выкуплен General Motors.

Здесь изготавливались штампованные детали и элементы кузова для Cadillac до середины 80-х, теперь цеха предприятия-призрака становятся частью истории.

Разумеется, пустые здания бывшего автомобильного завода арендовали для своих нужд предприниматели, в бывших цехах даже складировали популярные в США карточки с известными бейсболистами, также голые стены привлекали видеоблогеров, использовавших их в качестве фона при съёмках контента.

Теперь же завод с почти столетней историей постепенно сносят. На его месте планируют возвести объект площадью около 60 тысяч квадратных метров, на котором будут трудиться 450 человек.